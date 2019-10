Jesus sauve un coureur qui arborait l'inscription «Jesus Saves»

Un coureur chrétien qui a pris part au Marathon de Twin Cities avec un dossard arborant l'inscription «Jesus Saves» a bel et bien eu la vie sauve grâce à l'intervention de... Jesus.

Au début du mois, Tyler Jones a décidé de prendre le départ de la course de 16 kilomètres (10 miles), une distance qu'il s'attendait à franchir sans trop de mal, selon le récit rapporté par le «Twin Cities Pioneer Press» au cours du dernier week-end.

Or, vers la fin du trajet, rien n'allait plus pour le coureur, qui a subi une tachycardie ventriculaire, si bien que son cœur s'est affolé en se mettant à battre très rapidement et irrégulièrement. Tyler Jones a fait une crise cardiaque et a chuté lourdement, se fracturant des os du visage et subissant une commotion au passage.

Or, à ce moment précis, un autre coureur, un infirmier nommé Jesus Bueno, se trouvait à quelques enjambées derrière Tyler Jones. Lorsque ce dernier s'est effondré, Jesus et un de ses collègues se sont immédiatement précipités auprès de M. Jones, entamant des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire. Des ambulanciers sont finalement arrivés pour prendre le relais, entre 5 et 15 minutes plus tard.

Tyler Jones ne garde pratiquement aucun souvenir de sa course et de son malaise cardiaque. Il devrait toutefois se remettre pleinement de sa mésaventure, en bonne partie grâce à l'intervention de Jesus et de son comparse.

«[Ma fiancée et moi], nous sommes chrétiens et je voulais afficher, sur mon dossard, un message faisant en sorte que les gens qui me verraient courir soient dirigés vers Jésus. Ça disait "Jésus peut vous sauver", ce qui s'arrime bien avec ce qui s'est produit», a commenté Tyler Jones au «Twin Cities Pioneer Press».