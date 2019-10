Justin Trudeau a peut-être été reporté au pouvoir, mais c’est tout un défi qui attend le premier ministre réélu, dont le parti a été complètement rayé de la carte dans les provinces de l’Ouest.

C’est un pays plus divisé que jamais que Justin Trudeau devra gouverner à bord de son navire minoritaire. Preuve du mécontentement monumental de son gouvernement dans les provinces de l’Ouest, Justin Trudeau ne pourra plus compter sur l’un des ténors du Parti libéral, l’ex-ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale, emporté par la vague bleue en Saskatchewan.

Dans cette province, les conservateurs ont balayé les 14 sièges. En Alberta, 33 des 34 circonscriptions sont allées aux troupes d’Andrew Scheer; seul un néodémocrate a survécu dans la région universitaire d’Edmonton. L’est de la Colombie-Britannique est également bleu.

«Il y a des lignes de fracture qui sont plus que juste des préférences. Il y a carrément des gens ici et là qui se sentent oubliés, qui ne sont plus satisfaits du système», analyse Mario Dumont.

«Les conservateurs de l’Ouest sont des députés qui représentent une population choquée, trahie et qui se sent complètement abandonnée par le gouvernement fédéral, poursuit-il. C’est plus que contre Justin Trudeau. C’est un sentiment que d’un bout à l’autre du pays [...] tout le monde s’essuie les pieds sur eux.»

Mario Dumont propose d’inverser les rôles : si c’était l’hydro-électricité québécoise qui était nuisible à l’environnement et moins le pétrole albertain, que c’était l’Ouest canadien qui vomissait sur le Québec, que se passerait-il? «On serait sans connaissance», répond-t-il.

«On serait pareil comme eux autres. On n’aimerait pas ça. Ça se pourrait qu’au Québec, on vote tous du même bord pour dire “vous allez nous écouter, vous ne nous laisserez pas tomber”. C’est exactement ce qui se produit dans l’Ouest».

Justin Trudeau, dans son rôle de premier ministre, ne peut pas ignorer ce mécontentement des électeurs de l’Ouest.

«Il y a tout un défi pour M. Trudeau d’unifier le pays et de recommencer à être écouté parce que, pour l’instant, je pense qu’il a même perdu l’écoute en Saskatchewan et en Alberta. N’ayant plus de députés dans ces provinces-là, il ne peut même pas leur nommer un ministre, à moins de prendre un sénateur et de le nommer ministre, ce qui est permis dans la Constitution canadienne», évoque l'animateur.

Chose certaine, il doit garder les canaux de communication ouverts dans toutes les parties du Canada. C'est là le plus grand défi de Justin Trudeau.