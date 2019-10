Un client frustré a asséné 72 coups à un bon samaritain

Un client frustré qui a sauvagement battu et défiguré un homme inoffensif qui tentait de protéger une barmaid a écopé de sept ans de prison.

La juge Marie-Josée Ménard a d’ailleurs rendu hommage mercredi au bon samaritain qui vit avec de graves séquelles depuis l’agression d’une violence inouïe qu’il a vécue, le 20 juin 2018, au Pub Hériot de Drummondville.

Sébastien Ricard a subi les foudres d’un client, Sébastien Patient, qui s’était fait expulser du bar à cause de ses avances insistantes à la serveuse Marilou Boulianne. Enragé, il avait fracassé la vitre du bar, armé d’une tige de parasol de terrasse, et avait battu sauvagement la victime de 43 ans, qui tentait de protéger la jeune femme.

Les caméras de surveillance de l’établissement ont filmé la scène d’horreur et la vidéo a été déposée en preuve. Selon la procureure de la Couronne, Me Vicky Smith, l’accusé a donné 72 coups à M. Ricard, qui ne s’est jamais défendu. L’agresseur a utilisé le parasol, ses pieds, ses poings et un micro pour le frapper, principalement à la tête.

Comme un animal

«Ça fait 15 ans que je suis juge. J’en ai vu des choses. Cette vidéo-là, je ne l’oublierai jamais. J’ai été profondément choquée. [...] J’avais l’impression de voir un animal», a dénoncé la juge.

Patient avait été arrêté sur place. Un policier d’expérience a décrit au tribunal l’état dans lequel il avait trouvé M. Ricard.

«Il était convaincu qu’il était mort, qu’il ne survivrait pas à ce qui s’était passé», a rapporté Me Smith, qui a spécifié que le visage de la victime était tellement mutilé que ses dents étaient rendues dans son front.

L’accusé a finalement plaidé coupable, mercredi, de voies de fait graves. L’homme de 30 ans a admis avoir commis des voies de fait envers la serveuse et un policier.

Il a justifié son crime par le fait qu’il était gravement intoxiqué au GHB lors de l’agression et qu’il n’avait plus sa tête.

«Vous étiez à un cheveu de la tentative de meurtre», l’a averti la juge Ménard, qui lui a imposé sept ans de détention.

Le cœur à la bonne place

M. Ricard a subi une reconstruction faciale et d’autres interventions chirurgicales. Il est encore en attente d’une opération.

«C’est un long calvaire pour ce monsieur-là qui va durer des années», a résumé la magistrate.

Me Smith assure qu’une femme n’aurait pas survécu à l’agression. La seule consolation de la victime est donc d’avoir sauvé la vie de la serveuse, qui a un jeune enfant.

«Ce monsieur a le cœur à la bonne place. Il s’est dit: "c’est moi qui ai ramassé les coups, mais j’ai protégé une maman et un jeune enfant". C’est rare qu’on voie ça», a dit la juge.