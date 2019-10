Voici comment savoir si vous avez une conduite d'eau en plomb chez vous

Vous souhaitez savoir si vous avez une conduite d’eau en plomb à votre adresse? La Ville de Montréal a dévoilé mercredi matin un outil afin de vous permettre de le savoir.

Il vous suffit de cliquer sur ce lien internet et d'y entrer votre adresse.

Montréal annonçait mercredi matin son intention de bonifier son plan d’action pour remplacer les entrées de service en plomb. «Cela lui permettra de s’aligner sur les plus récentes études scientifiques et la recommandation de Santé Canada de faire passer de 10 à 5 microgrammes par litre la concentration maximale de plomb dans l’eau potable», pouvait-on lire dans le communiqué émis par le cabinet de la mairesse Valérie Plante.

«L'eau produite à Montréal est d'excellente qualité. Ce sont les entrées de service en plomb, soit le tuyau qui raccorde la maison au réseau municipal, qu'il faut éliminer. Les nouvelles études ainsi que la position de Santé Canada commandent de nous attaquer avec vigueur à cet enjeu», poursuit-on.

Cette carte interactive a été conçue à partir des résultats des opérations de dépistage menées entre 2007 et 2018. Elle sera mise à jour régulièrement, confirme la Ville.

Recommandations de la Ville de Montréal

1) Consulter la carte des entrées de service en plomb;

2) Diminuer l'exposition au plomb dans l'eau du robinet et réduire le risque au minimum:

- en utilisant un pichet filtrant, un filtre attaché au robinet ou un filtre installé sous l'évier. Ces dispositifs doivent être certifiés par l'organisme NSF pour la réduction du plomb conformément à la norme NSF/ANSI no 53, et les consignes d'installation et d'entretien du fabricant doivent être suivies rigoureusement;

- en utilisant un filtre jusqu'à ce que le remplacement complet de votre entrée de service soit effectué;

3) Intégrer les gestes suivants dans votre routine quotidienne : laisser couler l'eau du robinet pendant quelques minutes après qu'elle soit devenue froide. Toujours utiliser de l'eau froide pour cuisiner. Nettoyer régulièrement l'aérateur (tamis) de votre robinet;

À noter qu'il est inutile de faire bouillir l'eau : le plomb ne s'évapore pas et n'est pas détruit par l'ébullition.

4) Pour les propriétaires: remplacer la partie privée de l'entrée de service de votre bâtiment si elle est en plomb, afin de permettre à la Ville d'accélérer la cadence des travaux. Sans quoi, la Ville de Montréal la remplacera en même temps que la partie publique, et ce, à vos frais. Les modalités de paiement seront communiquées ultérieurement.

Source: Ville de Montréal