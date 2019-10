L’analyste politique Jonathan Trudeau s’est lancé dans une grande défense de ce qui est communément appelé la «prime jaquette», jeudi, une prime que promet toujours d’abolir la ministre de la Santé Danielle McCann.

Selon lui, autant les politiciens que la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) lancent de la poudre aux yeux aux citoyens dans ce dossier.

«La ministre McCann sait très bien que ça fait partie de la rémunération normale. La FMSQ a jeté la serviette pour essayer d’expliquer et de défendre cette rémunération-là, comme je suis en train de faire.»

Il accuse la FMSQ de faire du «rebranding», en changeant simplement le nom et le code de l’acte, sans pour autant arrêter de donner l’argent à ses membres.

Mais pour l’analyste politique, la «prime jaquette» n’en est même pas une à la base puisqu’elle n’est pas une «prime» et qu’elle n’est pas donnée «pour porter une jaquette».

«Une prime, c’est un bonus qu’on va avoir, un extra. Or nos médecins sont rémunérés à l’acte, c’est-à-dire qu’à chaque fois qu’un geste médical est posé, il y a un petit code de facturation qui vient avec et les médecins sont payés en fonction de ça», commence-t-il.

«Lorsqu’on parle de la jaquette, c’est que lorsqu’on a des cas de patients qui sont en isolement, l’intervention est plus complexe. Ça prend plus de temps parce que, oui, il faut s’habiller de façon particulière. Ce sont de façon générale des patients qui demandent une attention particulière. Comme l’acte est plus important, il est davantage rémunéré.»

Il ajoute que cette «prime» ne représente pas des montants supplémentaires alloués aux médecins spécialistes, mais que l’argent est plutôt tiré à partir d’une enveloppe globale gérée par la FMSQ.

«Ce que ça illustre, c’est que c’est la FMSQ qui contrôle les budgets et ça, c’est assez surprenant», déplore l’analyste Emmanuelle Latraverse.

