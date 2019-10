Ces appels au 9-1-1 qui engorgent le système

«Excusez-moi de vous déranger pour ça, mais on est le soir ou le matin ?» Cet appel a été fait à la centrale 9-1-1 de Lévis. Chaque année, de 15 % à 20 % des appels ne requièrent pas une intervention des services d’urgence.

«Je pense que pour toutes les centrales 9-1-1, c’est la même chose, a dit Patricia Chouinard, coordonnatrice de la centrale. C’est sûr que le niveau d’urgence diffère d’une personne à l’autre, alors on doit quand même traiter ces appels-là avec intérêt et attention.»

Ce centre qui dessert 51 municipalités reçoit 90 000 appels par année. La problématique est la même du côté de Québec où l’on répond à 340 000 appels annuellement. Dans tous les cas, les répartiteurs doivent quand même valider qu’il n’y a effectivement pas d’urgence et orienter les citoyens.

«Une dame nous a déjà appelés parce que des meubles avaient été livrés chez elle et les livreurs n’avaient pas enlevé leurs bottes. Ils avaient sali son plancher, donc elle demandait les policiers, a raconté Julie Fournier, superviseure de la centrale de Québec. On l’a référée à la compagnie où elle avait acheté ses meubles.»

Parfois, les appels de citoyens sont motivés par de bonnes intentions, mais le 9-1-1 doit se limiter aux urgences.

«Des gens pensent que c’est bien agréable de nous souhaiter "bonne" année le 31 décembre, mais ce n’est pas nécessaire de le faire», a rappelé Patricia Chouinard.

Plus tôt cette semaine, la police de Laval a dû rappeler aux citoyens via les médias sociaux de ne pas appeler le 9-1-1 pour savoir où et quand voter.