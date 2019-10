Demandez de l’aide: «Ça ne me dérangeait pas d’avoir l’air fou»

Chaque fois qu’un drame familial survient, Louis est secoué par la détresse du parent qui commet l’irréparable et les horribles conséquences pour les enfants, le conjoint survivant et tous les proches du couple.

Il y a cinq ans, Louis (prénom fictif) a songé à tuer ses propres enfants, il se voyait même passer à l’acte. Il n’était pas en instance de séparation, mais comme certains parents qui commettent des infanticides il était aux prises avec des problèmes mentaux et des blessures du passé. L’idée d’en finir et d’amener ses fils avec lui le rongeait.

«Jeune, j’ai vécu un paquet d’abus. J’ai eu des flashbacks. Je voyais mon petit corps d’enfant avec le visage de mes garçons. Mes sentiments de me sentir étouffer, qu’on me laissait tomber, se sont transposés sur mes enfants», explique le jeune père de famille en entrevue avec Jean-François Guérin.

Dans son tourbillon de détresse, Louis a appelé à l’aide. «Je travaillais de nuit et j’ai passé une semaine à faire des appels au centre de crise pendant que je conduisais mon camion. Puis, le vendredi matin, j’ai dit à ma conjointe: Tu me rentres à l’hôpital et ça presse», appuie-t-il.

«Je me voyais en train de l’étouffer»

Louis a pensé à tuer ses fils. «J’ai vécu en tant que garçon (les abus). Je ne pensais pas à m’en prendre à ma fille. Mon garçon le plus vieux est venu me rejoindre dans mon lit. Je lui flattais la bedaine et je me voyais en train de l’étouffer. Ça a été tellement fort comme sentiment que je me suis ramassé dehors en bobettes dans le banc de neige. Je me suis sauvé», se remémore l’homme de 28 ans à l’époque.

Louis raconte qu’il lui restait dans sa psychose ce qu’il appelle une petite cellule qui lui rappelait son amour pour ses enfants. «Il me reste une petite cellule qui faisait que j’allumais, qui me disait que ma logique était illogique.»

Il a reçu les soins appropriés et est maintenant suivi de près par son médecin de famille, un psychiatre ainsi qu’un psychothérapeute. Son séjour au centre hospitalier lui a permis de «faire baisser la pression» et de se soigner. «Ça ne me dérangeait pas d’avoir l’air fou», lâche Louis. Son amour de ses enfants était plus fort que son amour propre.

Infanticide

L’histoire du père de famille qui a tué ses deux enfants mardi soir à Montréal avant de se suicider a secoué Louis. L’homme se permet d’émettre une hypothèse quant à ce qui a pu entraîner le père à passer à l’acte.

«Il s’est peut-être vu dans les bas fonds. Il s’est peut-être vu se faire garrocher dans le milieu de l’océan avec ses enfants en train de se noyer. Il a voulu sauver ses enfants de l’agonie. Il n’a pas vu les solutions autour. Il a transposé sur ses enfants ce qu’il vivait», tente-t-il d’expliquer.

Louis ne cherche pas l’apitoiement. Il souhaite par son entrevue à LCN que les femmes et les hommes en détresse se tournent comme lui vers les ressources disponibles.

«Tes enfants tu ne veux pas leur faire de mal, il faut que tu sautes sur la cellule qui te dit de ne pas faire ça», implore Louis.

*** Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez jamais, communiquez avec la Ligne québécoise de prévention du suicide au 1 866-APPELLE (277-3553) ou cliquez ici.