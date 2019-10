Elle découvre qu’elle a un cancer grâce à une visite dans un musée

On dit souvent qu’un voyage, ça change une vie... L’expression n’aura jamais été aussi vraie que dans le cas de cette femme qui, visitant une attraction touristique en Écosse, a découvert qu’elle avait un cancer grâce à une caméra thermique.

Bal Gill, une Anglaise de 41 ans, regardait des images de sa récente visite à Camera Obscura et World of Illusions à Édimbourg, en mai dernier, quand elle a été intriguée par une zone d’une couleur différente sur son sein gauche. Quelques recherches sur l’outil de recherche Google l’ont menée à des articles sur le cancer du sein et les caméras thermiques.

La femme a aussitôt pris rendez-vous avec son médecin, qui lui a diagnostiqué un cancer du sein de stade précoce. Les spécialistes lui ont dit qu’elle était chanceuse puisque l’imagerie thermique n’est pas un mode de diagnostic efficace en médecine.

«Je voulais simplement vous dire merci: sans cette caméra, je n’aurais jamais su. Je suis consciente que ce n’est pas le but de votre installation, mais pour moi, cette visite a vraiment tout changé», a écrit la femme dans une lettre adressée à Camera Obscura, qui l’a publiée sur son site web.

Le gérant de l’entreprise touristique se disait quant à lui «stupéfait» que cette dame ait remarqué cette anomalie et agi aussi rapidement. «Nous lui souhaitons un prompt rétablissement», a-t-il déclaré.

Jusqu’à maintenant, Bal Gill a subi deux opérations et était en attente d’une troisième pour prévenir la propagation des cellules cancéreuses.

Les experts ne recommandent toutefois pas l’utilisation de caméras thermiques pour des visées diagnostiques, lui préférant nettement la mammographie. Dès 40 ans, les femmes devraient d'ailleurs discuter avec leur médecin des différentes méthodes de dépistage du cancer du sein.