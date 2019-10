La médiation pour éviter l’irréparable

Une séparation n’est jamais facile. Les cœurs sont brisés, les esprits s’échauffent et les choses se compliquent quand il y a des enfants. Le couple doit trouver un terrain d’entente alors que la famille vient d’éclater et que la tension est palpable.

«C’est souvent une période de crise. Quand il y a de la tension, il faut s’adresser aux personnes en tentant de détendre l’atmosphère, en leur démontrant que l’on est là pour eux, que l’on va travailler pour eux et dans l’intérêt des enfants. Parfois, un veut se séparer et l’autre n’est pas rendu-là», formule Me Cindy Duchesne

La médiatrice familiale souligne l’importance d’y aller étape par étape et de mettre chaque chose en place concernant la garde des enfants afin de faciliter les choses pour le bien des enfants.

