Pour plusieurs observateurs politiques, le temps d’Andrew Scheer à la barre du Parti conservateur est compté. À l’interne, son leadership est également sérieusement remis en question.

L’ancien directeur des communications de Stephen Harper, Dimitri Soudas, admet que l’avenir d’Andrew Scheer est loin de faire l’unanimité au sein des rangs conservateurs.

«Au Québec, c’est grâce à Alain Rayes que le Parti conservateur a pu conserver 10 sièges. Je suis certain qu’il y a des députés qui appuient Andrew Scheer, mais il y en a beaucoup qui sont en train de dire que le parti avait la possibilité de faire des gains, mais qu’à cause de cette campagne médiocre, on s’est retrouvé à la case de départ», souligne-t-il.

Il note également les mauvaises performances du parti en Ontario, qui ont notamment mené à la défaite surprise de Lisa Raitt.

Selon lui, Andrew Scheer aurait eu avantage à «faire un acte de contrition» et d’admettre l’échec de sa campagne plutôt que de crier victoire lundi soir. Il se rappelle que Stephen Harper, lors de sa défaite en 2004, avait pris une semaine avant de choisir de demeurer le chef du Parti conservateur parce qu’il estimait avoir déçu ses députés.

Selon Stéphane Bédard, l’avenir du chef conservateur appartient carrément aux députés, mais il ne croit pas à son retour.

«Il ne va convaincre personne au Québec qu’il a fait une bonne campagne», lance-t-il.

Pour lui, Andrew Scheer n’a simplement pas l’étoffe d’un chef de parti.

«Il manque deux ou trois ingrédients essentiels pour en faire un chef. On n’est pas obligé d’avoir le plus grand charisme de la Terre, on n’est pas obligé d’être François 1er, mais il reste quand même qu’il n’a même pas le début du commencement d’un charisme.»

Andrew Scheer aurait plutôt avantage à faire de l’introspection, selon lui, et à admettre, pour le bien du Parti conservateur, qu’il n’est pas la bonne personne pour diriger les troupes lors de la prochaine campagne électorale.

