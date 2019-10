L'entreposage des armes à feu préoccupe un centre de prévention du suicide

Avez-vous bien entreposé vos armes à feu avec la fin de la saison de la chasse? La question préoccupe le Centre de prévention du suicide du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Le trophée est récolté, si on peut dire cela comme ça, mais l'arme va se ramasser où? Il y a une obligation de bien la barrer», a rappelé jeudi un intervenant du centre, Mathieu Brisson.

Le conseil est important, car l’an dernier, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 26 873 permis de chasse à l’orignal ont été délivrés. Il y en avait 292 111 pour l’orignal et le cerf de Virginie dans l’ensemble du Québec.

Un matériel en sécurité peut faire la différence pour une personne en détresse. «Le temps de défaire le verrou, la personne peut prendre conscience en se disant qu'est-ce que je fais? Et elle pense alors à demander de l'aide», a ajouté M. Brisson.

Les intervenants du centre estiment que la présence d'une arme à la maison multiplie par cinq le risque de suicide, par trois celui d'un homicide et il y a aussi les dangers d'accidents à ne pas négliger.

Les manipulations négligentes d’une arme, le propriétaire du commerce Chasse et pêche Chicoutimi Écotone, Éric Lapointe, en voit quelques fois par année.

«Une fois, un monsieur a apporté l'arme d'une dame. Il y avait des munitions à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant», a-t-il dit, parlant ainsi des risques liés aux armes chargées.

Le porte-parole de la police de Saguenay, Bruno Cormier, le confirme aussi. «Lors de perquisitions, on constate que des gens négligent l'entreposage des armes à feu», a-t-il indiqué.

Le Centre de prévention du suicide du Saguenay-Lac-Saint-Jean veut que son message passe, car les chasseurs ont souvent l’impression qu’il ne s’adresse pas à eux.

«Combien de fois j'entends des chasseurs dire: "moi, ce n'est pas mon affaire". Mais quand on leur parle de leurs proches et d'homicide, on a des oreilles attentives», a observé Mathieu Brisson.

Le premier conseil, c’est de décharger l'arme, sortir son mécanisme et le verrouiller dans un coffre sécurisé.

Deuxième devoir: mettre l'arme dans un coffre barré et, finalement, faire la même chose avec les munitions.

Enfin, les autorités déconseillent aux citoyens de rapporter eux-mêmes, à un poste de police, des armes à feu dont ils veulent se départir. Les agents ne savent pas si la personne a l’intention de les utiliser au poste. «Ce n'est pas la chose à faire, a prévenu Bruno Cormier. Quand quelqu'un arrive ici avec des armes à feu, on devient nerveux.»

Il faut alors communiquer avec la police. Les agents pourront se déplacer afin de les récupérer à la maison.