L’épée Excalibur retrouvée dans une rivière en Bosnie?

Une équipe d’archéologues a récemment fait la découverte d’une épée médiévale vieille de 700 ans en Bosnie-Herzégovine. L’artefact a été retrouvé enfoncé dans un rocher au fond d’une rivière dans le nord du pays.

Les experts estiment que l’objet date du XIVe siècle et qu’il aurait appartenu à un noble qui habitait dans le village médiéval de Zveca non loin d’où il a été localisé. Les travaux d’excavation se sont échelonnés sur plusieurs jours puisque l’épée était coincée à plus de 10 mètres de profondeur.

Sitôt révélée, cette découverte a fait réagir plusieurs amateurs de contes médiévaux qui ont soulevé plusieurs similitudes avec Excalibur, l’épée du roi Arthur. La légende raconte qu’Arthur fut le seul homme capable d’extirper Excalibur du roc ce qui lui a ainsi permis de devenir le roi des peuples celtes des îles Britanniques et de la Bretagne.

Les archéologues enquêtent toujours afin de déterminer pourquoi l’épée s’est retrouvée coincée dans le roc pendant aussi longtemps.