Peu importe la pression qu’imposera le Bloc québécois au gouvernement libéral sur la question, Justin Trudeau a les coudées franches pour intervenir dans la contestation judiciaire de la loi sur la laïcité, estime Mario Dumont.

L’animateur ne partage pas l’avis du premier ministre François Legault, qui a évoqué plus tôt cette semaine que Justin Trudeau n’avait pas la légitimité de contester la loi 21 en raison de la résurgence du Bloc québécois, notamment.

«Je ne vous dis pas que je suis d’accord [...], mais quand je regarde ça avec objectivité, M. Trudeau a dit clairement, durant toute la campagne, qu’il se gardait la porte ouverte, il a eu plus de sièges que le Bloc au Québec (35 pour les libéraux contre 32 pour les bloquistes), il a eu plus de votes que le Bloc au Québec», dit-il.

D’autant plus que les libéraux ont conservé des circonscriptions un peu partout dans la province et pas seulement dans l’ouest de l’île de Montréal, y compris en Mauricie, à Québec, en Estrie et en Gaspésie.

«Ce sont des gens qui, sachant qu’il allait contester la loi 21, l’ont quand même appuyé. Ce n’est jamais parfait, mais M. Trudeau a un fondement pour aller dans le sens qu’il nous avait annoncé, même si ça déplaît.»

Selon Mario Dumont, les 32 députés du Bloc québécois n’auront que très peu d’impact sur la décision du gouvernement libéral d’intervenir ou non dans la contestation.

«Le jour où le gouvernement fédéral attaquera la loi 21, les députés du Bloc vont critiquer. Ils vont dire que c’est écœurant! On va transmettre ça aux nouvelles [...], mais le Bloc ne pourra rien faire pour l’en empêcher. Je suis désolé», note Mario Dumont.

Selon lui, le Bloc aurait eu besoin d’une forte députation – au-delà de 40 députés – pour avoir une véritable influence sur le gouvernement minoritaire libéral dans ce dossier. «Ça n’a pas été le cas lundi, ce n’est pas ce que les Québécois ont dit. M. Trudeau est resté fort au Québec malgré ses positions sur la loi 21.»

«Si Justin Trudeau décide de contester, il n’y a rien qui l’en empêche. Rien constitutionnellement et rien dans ses pouvoirs. Il y a juste un prix politique. Ça risque d’indisposer du monde, ça risque de choquer du monde et ça risque de rester dans son bilan pour la prochaine élection», conclut Mario Dumont.