«Longue et lourde soirée qui a débuté bizarrement» pour Corbeil-Maranda

Avec des sketchs, des costumes, des décors, des mimes et des chansons, le duo d’humoristes Jean-Marie Corbeil et François Maranda a une proposition bien différente de leurs comparses en cette ère où le stand-up est roi. Mais elle est bien insuffisante pour soulever un Capitole.

Avec leur spectacle intitulé Naïfs, le duo Corbeil-Maranda roule sa bosse depuis environ deux ans dans les petites salles de la province. Sous le radar médiatique et sans machine de production derrière eux, ils ont eu l’ambition de faire une première médiatique nulle part ailleurs qu’au Capitole, mercredi soir.

Le duo aurait gagné à rester dans une petite salle, tellement ils ont peiné à emplir le trop grand espace de rires, hier.

Malgré quelques belles idées et quelques bonnes lignes, l’ambiance était des plus polie pour ce spectacle qui a été script-édité par François Massicotte et mis en scène par Sylvain Marcel.

Manque de rythme

On a eu droit à une longue et lourde soirée qui a débuté bizarrement. En ouverture, on nous a servi en vidéo de fausses publicités du commanditaire du spectacle, qui mettaient en vedette le duo. Mais pourquoi attendre de longues minutes pour ensuite lever le rideau?

La première partie nous a laissés de glace. Le rythme a été brisé avec un entracte, tradition abandonnée par pratiquement tous les humoristes québécois actuellement en tournée. Dommage, parce que juste avant cette pause indésirable, le duo avait pris un semblant d’élan avec une chorégraphie de mimes plutôt captivante.

L’ambiance a aussi été éteinte par ce qu’on croyait être des problèmes techniques, mais on a cru comprendre que les difficultés avec les micros avaient probablement été mises en scène. Peu importe, il s’agissait d’un autre malaise.

Bonnes imitations

Sinon, les deux complices ont essentiellement aligné des sketchs écrits sous la base d’un ramassis de thèmes, sans fil conducteur. Maranda nous a toutefois fait cadeau au fil de la soirée des imitations parfaites de Michel Côté, Garou, Ginette Reno, Christian Bégin, Régis Labeaume, Paul Larocque (hilarant), et Marina Orsini (savoureuse).

Toujours en passant du coq à l’âne, on a eu droit à un numéro où Maranda et Corbeil, qui avait eu mauvaise presse l’an dernier pour son rôle dans le film Papa est devenu un lutin, comparaient les gars de ville et de campagne. Ils se sont ensuite glissés dans la peau de deux médecins qui faisaient l’autopsie de la culture québécoise. Belle idée, quand même.

Il faut souligner leur talent de comédien, qu’ils ont exploité à bon escient. Il fallait les voir personnifier un préservatif, un rideau de douche ou une haie de cèdres.

Avec Pierre Jobin

Présent dans la salle, ils ont intégré le chef d’antenne de TVA Québec, Pierre Jobin, à un de leur numéro pour réaliser le fantasme de lui faire annoncer des nouvelles loufoques.

Au retour de l’entracte, leur prestation semblait prendre un peu de galon avec une parodie de l’émission matinale de Marina Orsini. Mais on peut légitimement questionner la pertinence et l’intérêt du public pour une telle proposition humoristique, avec l'offre exceptionnelle qui est actuellement sous la dent des fervents d'humour au Québec.