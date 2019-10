L'Ontario pour comparer le salaire des médecins spécialistes québécois

Ce n’est plus la moyenne canadienne, mais la moyenne avec l’Ontario qui sera utilisée pour fixer le salaire des médecins spécialistes, a confirmé François Legault.

«Regardez, quand on compare le salaire moyen au Québec avec le salaire moyen en Ontario, il y a un écart de -9 %. C’est ce qu’on vise comme rattrapage du côté des spécialistes, de ramener l’écart à -9 % comme c’est le cas pour tous les autres employés au Québec», a indiqué le premier ministre lors d’un point de presse jeudi.

L’entente initiale avec les médecins prévoyait cependant la publication d’une étude complète de l’Institut canadien d’information sur la santé. Le salaire des spécialistes devait être comparé avec la moyenne canadienne.

Comme le rapportait Le Journal, M. Legault se base sur des données mensuelles de statistiques Canada plutôt que sur les chiffriers du Conseil du trésor pour appuyer son argumentaire. M. Legault reconnait qu’il y a des fluctuations, mais que la moyenne tourne autour de – 9 % avec l'Ontario.

Parallèle avec l'Ontario

Le parallèle avec l’Ontario est plus avantageux pour le gouvernement, car le salaire des médecins en Alberta et en Saskatchewan est plus élevé. M. Legault avait promis de récupérer un milliard par année en renégociant l’entente avec les médecins spécialistes, mais au début du mois, il utilisait encore comme référence la moyenne canadienne.

De son côté, la Fédération des médecins spécialistes du Québec dit être dans le noir. «La FMSQ n’a aucune information sur ce pourcentage évoqué par le premier ministre. Aucune information ne nous a été communiquée par le bureau du premier ministre ou par le Conseil du trésor», indique le porte-parole Jacques Tétrault.

Prime jaquette

Le premier ministre a également reconnu que la «prime jaquette» , qui permet à un anesthésiologiste de recevoir un supplément de 61 $ (le jour) et 170 $ (la nuit) lorsqu’il doit faire une visite à un patient en isolement, existe toujours, comme l’a révélé un reportage de TVA Nouvelles. Elle devait pourtant être abolie l’an dernier.

Il fait valoir que son gouvernement est «en train de revoir complètement le salaire des spécialistes» et blâme la FMSQ, «qui décide de la répartition de l’enveloppe accordée». «Les Québécois ont raison, c’est fâchant», a-t-il dit.

La ministre de la Santé Danielle McCann a soutenu de son côté qu’elle serait rapidement éliminée. «Il va y avoir une rencontre à la table de négociation la semaine prochaine, et ça va être aboli », a-t-elle dit. Sa disparition n’équivaut toutefois pas à une baisse de salaire des médecins, puisque la somme est remise dans l’enveloppe salariale.

QS piaffe d'impatience

Le député de Québec solidaire Sol Zanetti demande d’ailleurs au gouvernement Legault d’aller plus vite dans l’abolition des diverses primes, et dans la renégociation du salaire avec les médecins, quitte à ne pas attendre l’étude comparative de l’ICIS commandée par Québec.

«L’important, c’est qu’ils se dépêchent d’aller chercher cet argent. Les négociations avec le secteur public s’en viennent. Les conditions de travail pour le bien des patients sont à améliorer de façon urgente dans le système de santé. Le milliard de trop qu’on donne aux spécialistes par année, il faut qu’on règle ça. Maintenant, ça traine, ça niaise», a-t-il dit. Il ne croit pas que le Québec devrait se comparer à l'Ontario, mais plutôt à sa capacité de payer.

Même impatience du côté du Parti québécois. «Les médecins sont amplement payés et n’ont pas besoin de prime supplémentaire. Il attend une étude comparative, mais quand il dit qu’il ne faut pas plier devant aucun lobby, bien les médecins ça peut être un lobby», a dit le chef Pascal Bérubé.

Seul le Parti libéral demande plus de temps. «Il faut attendre l’étude de l’ICIS. Il faut avoir des chiffres clairs», a lancé André Fortin.