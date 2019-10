Quatre millionnaires recherchés

Loto-Québec est à la recherche de quatre millionnaires qui n’ont pas encore réclamé leur argent.

Parmi les quatre lots de 1 million $, l’un d’eux arrive à échéance, a précisé Loto-Québec dans un communiqué.

Les billets ont été achetés dans la région des Laurentides, pour le tirage de l’Extra du 24 juillet 2019, dans la MRC de La Haute-Yamaska pour le tirage du Lotto 6/49 du 1er juin dernier, à Gatineau pour le tirage du Québec Max du 5 juillet dernier, et dans la région de Terrebonne pour le tirage du Lotto Max datant du 26 octobre 2018.

Rappelons que les gagnants ont 12 mois suivant le tirage pour réclamer leur lot.

De plus, un lot de 500 000 $ et deux lots de 250 000 $ ou plus n’ont toujours pas trouvé preneur. L’un d’eux arrive également à échéance. Les billets gagnants ont été achetés à Québec, à Lévis et dans la MRC de Joliette.

La liste des lots de 100 000 $ ou plus non réclamés est disponible sur le site de Loto-Québec.