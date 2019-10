Service paralysé sur les lignes Deux-Montagnes et Mascouche

Un wagon de train d'exo a déraillé à la Gare centrale jeudi avant-midi en raison d'un problème mécanique survenu lors d'un changement de voie, paralysant ainsi le service sur deux lignes de train de banlieue.

En fin d'avant-midi, les départs vers Deux-Montagnes et Mascouche étaient tous annulés. Les trains en provenance de Deux-Montagnes arrêtaient pour leur part leur service à la gare Bois-Franc, à partir de laquelle la clientèle était invitée à utiliser les autres services de transport en commun.

Les titres trains étaient acceptés aux stations de métro Bonaventure et Côte-Vertu et à bord des autobus 121 et 171 de la Société de transport de Montréal (STM).

Autour de 11 h 30, exo ne pouvait indiquer quand le service allait reprendre.

Aucun passager ne se trouvait à l'intérieur du train lors du déraillement.