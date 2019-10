La ministre de la Santé, Danielle McCann, s’est engagée jeudi à se battre pour que des montants supplémentaires soient investis en santé mentale si le gouvernement en arrivait à la conclusion que le filet de sécurité est toujours insuffisant.

Cet engagement fait suite au terrible de drame de Montréal, où un père, dont les tendances suicidaires avaient été observées à l’hôpital, a mis fin à ses jours après avoir enlevé la vie de ses deux jeunes enfants.

En entrevue à l’émission «La Joute», la ministre McCann s’est dite «touchée» par le drame et a assuré que son ministère «allait faire le tour de la situation».

S’il faut des millions de dollars additionnels pour éviter que d’autres personnes en détresse commettent l’irréparable, la ministre a promis de défendre le dossier.

«On a déjà investi 20 millions cette année et on a un autre 15 millions. On est en train de tout réorganiser les services en santé mentale, le filet de sécurité, et s’il faut de l’argent additionnel, je vais défendre le dossier. Vous avez mon engagement.»

Pour la ministre, les personnes en détresse doivent impérativement faire l’objet d’un suivi serré de la part des intervenants du réseau.

«L’accompagnement des personnes en détresse, ça peut se faire de différentes façons. [...] Pour des gens qui souffrent de détresse comme le père dont il est question, il faut un accompagnement très soutenu», a-t-elle rappelé.

Un forum sur la santé mentale doit d’ailleurs avoir lieu en début de semaine prochaine.

Voyez l'extrait de l'entrevue de la ministre à l'émission «La Joute».