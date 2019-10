Une entente gardée secrète dans le rachat de RONA

Au moment de racheter RONA en 2016, l’américaine Lowe’s a pris toute une série d’engagements concernant le maintien des activités de l’entreprise au pays. Des « engagements fermes », valides pour cinq ans, que le gouvernement fédéral refuse toujours de dévoiler.

En 2021, Lowe’s aura les coudées franches pour faire ce qu’elle veut au sein de sa filiale canadienne. Mais d’ici là, elle est liée par différentes promesses faites au gouvernement Trudeau, ont confirmé diverses sources au Journal.

« Ils font le ménage depuis un an, mais ce n’est que le début. Après le délai de cinq ans, ils pourront faire ce qu’ils veulent », affirme-t-on en coulisse.

Maintien d’un siège social à Boucherville et de Canadiens dans des postes clés au sein de la haute gestion de l’entreprise, garanties concernant le pourcentage et les types d’emplois devant demeurer au pays, conservation de la bannière RONA et des relations avec les fournisseurs locaux : tout ça a été consigné dans un document légal, en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

Impossible toutefois d’obtenir le détail de cette entente. Celle-ci est classée « secret », affirme-t-on à Ottawa.

« La Loi sur Investissement Canada contient des dispositions strictes qui requièrent que les renseignements détaillés sur les engagements demeurent confidentiels », a souligné un porte-parole du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.

Point critique

Malgré les différentes compressions qui ont eu lieu depuis la fusion de RONA et Lowe’s Canada, et malgré le grand ménage qu’opère actuellement l’équipe de gestion américaine au sein de sa filiale canadienne, les différents éléments de l’entente seraient respectés, tout en s’approchant des limites permises.

« Ils respectent leurs obligations », insiste-t-on chez les libéraux.

Autrefois ministre de l’Économie du Québec, Dominique Anglade se souvient d’avoir écrit à son homologue Navdeep Bains à cet effet. Consulté par Ottawa, Québec y faisait une série de demandes. La plupart d’entre elles se seraient retrouvées dans l’entente Ottawa-Lowe’s.

Cette lettre se retrouve aujourd’hui au bureau du successeur de Mme Anglade, le ministre Pierre Fitzgibbon.

« J’ai appelé le ministre Fitzgibbon pour lui parler de l’existence de cette lettre. Il faut mettre de la pression sur le fédéral parce qu’elle contient des demandes spécifiques formulées par le Québec au sujet de RONA. Le fédéral a des obligations, il se doit d’agir », a-t-elle affirmé hier soir.

Au bureau du ministre Fitzgibbon, on se fait avare de commentaires. Un porte-parole a même refusé de confirmer ou d’infirmer l’existence de cette lettre.

RONA n’est guère plus volubile. « Lowe’s Canada respecte la totalité de ses engagements envers Industrie Canada. La nature exacte de l’ensemble de ceux-ci est confidentielle », a dit la porte-parole Valérie Gonzalo.