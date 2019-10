Une femme élue première ministre des Territoires du Nord-Ouest

La députée Caroline Cochrane a été élue première ministre des Territoires du Nord-Ouest, jeudi, devenant ainsi la seule femme première ministre au pays.

Quatre candidats étaient en lice pour ce poste. C’est un vote secret tenu parmi les 19 membres de l’Assemblée législative qui a couronné Mme Cochrane. Cette dernière est députée de la circonscription Range Lake, à Yellowknife, depuis 2015.

Rappelons que les Territoires du Nord-Ouest sont gouvernés par un gouvernement de consensus. Ce sont les députés qui élisent le premier ministre et le conseil des ministres.

Assemblée TNO a précisé sur Twitter que Paulie Chinna, députée de Sahtu, Diane Thom, députée d’Inuvik Boot Lake, R.J. Simpson, député de Hay River Nord, Shane Thompson, député de Nahendeh, Katrina Nokleby, députée de Great Slave et Caroline Wawzonek, députée de Yellowknife Sud ont été élus ministres par la suite.

«Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter Caroline Cochrane d’avoir été choisie par ses pairs pour diriger le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest», a indiqué le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans une déclaration.

«Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec la première ministre Cochrane et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin de répondre aux besoins et aux priorités des citoyens du Nord, a-t-il poursuivi. Ensemble, nous allons rendre la vie des familles plus abordable et faciliter leurs démarches pour se trouver un chez-soi. Nous allons également fournir de l’énergie propre à un plus grand nombre de communautés et les raccorder au réseau internet à haute vitesse fiable dont elles ont besoin pour s’offrir un avenir meilleur.»

À titre de première ministre, Caroline Cochrane succède ainsi à Bob McLeod, qui dirigeait les Territoires du Nord-Ouest depuis octobre 2011.