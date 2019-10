Warren et Biden en tête des sondages

La sénatrice progressiste Elizabeth Warren est en tête de la course démocrate pour la présidentielle américaine de 2020, accentuant son avance sur l'ancien vice-président Joe Biden, selon un nouveau sondage publié jeudi par l'université américaine Quinnipiac.

L'élue de 70 ans, qui mène une campagne résolument marquée à gauche, est créditée de 28 % d'intentions de vote parmi les démocrates et leurs sympathisants, devant le plus centriste Joe Biden, 76 ans, et ses 21 %.

Selon ce sondage Quinnipiac, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, qui a été hospitalisé au début du mois après une crise cardiaque, est à 15 %, devant le maire de la petite ville de South Bend, dans Indiana, Pete Buttigieg, et ses 10 %.

La sénatrice de Californie Kamala Harris, avec 5 %, devance sa rivale du Minnesota Amy Klobuchar (3 %).

Selon l'agrégateur de sondages RealClearPolitics, qui compile des dizaines de données, Joe Biden reste en tête (27,2 %) au niveau national, devant Elizabeth Warren (21,8 %).

Un petit candidat démocrate, Tim Ryan, élu de l'Ohio, a annoncé jeudi qu'il se retirait de la course. Il était crédité de moins de 1 % d'intentions de vote dans les sondages.

Les démocrates sont maintenant 18 à se disputer la nomination pour affronter le président républicain Donald Trump en novembre 2020.