Augmentation des appels téléphoniques frauduleux

Si vous recevez ces jours-ci des appels en anglais vous avertissant que votre numéro d’assurance social est compromis, vous n’êtes pas seuls. Cette tendance est à la hausse au cours des derniers mois à travers le pays.

Sur l’afficheur, le numéro peut provenir de différentes provinces canadiennes, dont le Québec, et peut même provenir des États-Unis. Un message enregistré informe alors que le répondant que son NAS est compromis, bloqué ou suspendu et lui ordonne de composer le 1 pour parler à un agent. En transmettant alors des informations, une personne risque d’être victime d’une fraude à l’identité.

Mardi dernier, Service Canada rappelait via Twitter que si l’on vous demande votre NAS, «demandez pourquoi on vous le demande, à quoi il servira et à qui l’information sera communiquée».

#MardiConseil Si l’on vous demande votre NAS, demandez pourquoi on vous le demande, à quoi il servira et à qui l’information sera communiquée. https://t.co/G6UeWDBIui pic.twitter.com/MAJOqKISZE — Service Canada (@ServiceCanada_F) October 22, 2019

Dans d’autres cas, le numéro affiché peut même être celui d’un service gouvernemental. Le Centre antifraude du Canada rappelle qu’il ne faut pas présumer qu’il soit authentique.

Un service gouvernemental ne demande jamais à des citoyens de fournir des renseignements personnels par messages textes ou par appels automatisés.

Le Centre antifraude du Canada a indiqué à TVAnouvelles.ca avoir noté une augmentation des déclarations concernant des escroqueries liées aux NAS récemment.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada rappelle de ne pas transmettre par téléphone un numéro de carte de crédit ou un NAS, à moins que l’interlocuteur soit une personne de confiance ou que vous ayez vous-même fait l’appel. Dans le cas d’un appel à l’improviste, n’hésitez pas à demander des informations à l’interlocuteur et à rappeler ensuite.

Service Canada recommande aux gens qui reçoivent ces appels de communiquer l’information au Centre antifraude du Canada. Si vous avez déjà donné des renseignements personnels, le Centre recommande de communiquer avec Equifax et Trans Union pour ajouter une alerte à la fraude à votre compte. Si vous croyez être victime d’une fraude, communiquez avec votre service de police local.