«C'est dans le jeu que je veux investir mon énergie» - Catherine-Anne Toupin

Après avoir vu sa pièce «À présent» jouée en anglais en Angleterre en 2016, puis transposée dans plusieurs langues sur la scène internationale, Catherine-Anne Toupin revit l'expérience cette année, puisque ses créations voguent vers de nouveaux horizons. La comédienne se confie sur la vente des droits de sa série «Boomerang» en Suède et sur ses projets.

À titre de créatrice de la télésérie «Boomerang», diffusée depuis 2015 à TVA, Catherine-Anne Toupin se dit agréablement surprise de savoir que ses personnages de Karine et Patrick auront des alter ego en Suède.

«Depuis les débuts de ¨Boomerang¨, le projet s’est beaucoup promené. Malheureusement, chaque fois qu’un producteur voulait l’adapter à l’étranger, il n’arrivait pas à obtenir le financement nécessaire de la part d’un diffuseur pour le faire. Par exemple, aux États-Unis, un projet sur cent se rend en ondes. Il y a tellement d’offres que c’est difficile d’accéder à l’étape des tournages. Ce qui est particulier dans mon cas, c’est que la Suède est un pays qui exporte beaucoup de téléséries, mais qui en achète très peu. ¨Boomerang¨ a passé toutes les étapes là-bas, et les tournages d’une première saison ont déjà commencé.»

La comédienne laisse ainsi son bébé faire sa vie ailleurs. «Je commence a être habituée à voir mes projets circuler à l’étranger. Je ne suis pas du tout impliquée dans la vente des droits de ¨Boomerang¨. Ce sont les producteurs François Rozon et Vincent Gagné, de Encore Télévision, qui s’occupent de ça. De mon côté, je fais preuve d’un total lâcher-prise. À partir de ce moment, ça ne m’appartient plus. Lorsque des gens s’approprient une oeuvre, ils en font ce qu’ils veulent. Je suis néanmoins curieuse et amusée de voir à quoi ressemblera cette version suédoise de ¨Boomerang¨.»

Un succès théâtral

Par ailleurs, Catherine-Anne Toupin consacrera ses énergies à la scène cet automne puisqu’elle jouera à nouveau dans sa pièce «La meute», au Théâtre La Licorne, du 29 octobre au 23 novembre.

«Ça fait déjà trois mois qu’il n’y a plus de billets disponibles. ¨La meute¨ sera de retour en octobre 2020 chez Duceppe. Je recommande fortement aux gens de s’inscrire sur une liste d’attente pour se procurer des billets. ¨La meute¨ parle de la violence qui se répand de manière assez fracassante dans nos vies, de toutes sortes de façons. Plusieurs personnes m’ont dit que cette pièce devrait être vue par tous les jeunes au secondaire, au collégial et à l’université afin de les conscientiser. Il y a une réalité là-dedans qui nous touche tous de près ou de loin et qui nous pousse à réfléchir.»

De plus, «La meute» sera présentée en anglais au théâtre Centaur, sous le titre de «Mob», dès le 3 mars 2020. «Et elle sera présentée au Mexique, en espagnol, à l’automne 2020. En ce moment, je travaille sur d’autres projets d’écriture dont je ne peux pas parler.»

Comédienne avant tout

Reconnue pour ses talents d’auteure, Catherine-Anne Toupin veut avant tout se consacrer à sa carrière de comédienne. Après avoir joué ces dernières années dans «Mémoires vives», «Unité 9» et «Boomerang», elle se dit prête à relever de nouveaux défis. «Je m’ennuie d’¨Unité 9¨. J’ai hâte de décrocher un rôle différent dans quelque chose de nouveau. C’est ce dont j’ai le plus envie en ce moment. Pour moi, l’écriture est secondaire par rapport à mon métier de comédienne. C’est dans le jeu que je veux investir mon temps et mon énergie», confie-t-elle.

En couple depuis 12 ans avec Antoine Bertrand, Catherine-Anne Toupin n’a pour l’instant pas de projets avec son conjoint. «Ce n’est qu’à la fin de l’automne que nous saurons si ¨Boomerang¨ reviendra en 2020 pour une sixième saison à TVA. Ce serait vraiment le fun que ça fonctionne. Pour l’instant, je ne peux rien dire sur ce qui m’attend. Je n’envisage toutefois pas de prendre de vacances avant l’été prochain.»