«Ce n'est pas un drame familial. C'est un double meurtre» - Manon Massé

La co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, a pris la plume pour s’exprimer dans un long et senti message sur sa page Facebook à propos du drame familial survenu à Montréal. Pour la députée, qui a travaillé dans des centres pour femmes, il s’agit d’infanticides non pas d’un drame familial dont le terme amoindri la portée du geste.

«Élise, 5 ans, et Hugo, 7 ans, ont été assassinés.

Ce n'est pas un «drame familial» comme le rapportent les médias. C'est un double meurtre commis par un meurtrier.

Je lis dans les journaux que c'était un vrai boute-en-train, que sa maison était charmante, qu'il aimait cuisiner.

Comme si le meurtrier était un gars ordinaire qui, dans un moment de détresse, décide d'assassiner et de mutiler ses deux enfants. T'sais, une réaction banale à une séparation», ironise Manon Massé.

«Tu veux la guerre, tu vas l'avoir»

La députée de QS a pris deux jours avant de livrer le fond de sa pensée sur les actes de Jonathan Pomares. Elle fait le parallèle entre ses meurtres et ceux commis envers des femmes et des enfants au Québec qui ont été aussi largement médiatisés.

«Ça me fait penser à Nathalie Blais, qui va récupérer ses affaires chez son ex fin 2018. Il l'attend avec une arme à feu. Bam. « Il était tombé en amour trop rapidement ».

Ça me fait penser à Véronique Barbe, poignardée par son ex 17 fois devant son fils. De la faute de Véronique, qu'il plaide.

Ça me fait penser à Isabelle Gaston. « Tu veux la guerre, tu vas l'avoir », lui dit son ex. Elle vient de changer les serrures. On sait comment ça se termine», ajoute Manon Massé.

Contrôler le reste de sa vie

Cette dernière parle de contrôle de la part du conjoint, un contrôle jusqu’au-boutiste.

«On n'assassine pas sa conjointe ou ses enfants sur un coup de tête. On assassine la conjointe parce qu'elle échappe à notre contrôle. On assassine les enfants pour contrôler le reste de sa vie. C'est la forme la plus extrême de la violence conjugale.

Quand je travaillais dans les centres de femmes, j'en ai vu passer, des femmes victimes de violence conjugale. Elles venaient nous voir avec des histoires à dormir debout et un paquet d'excuses pour expliquer la colère de leur homme: « c'est de ma faute », « je suis une tête de linotte », « j'aurais pas dû lui dire ci, lui reprocher ça ...

Surtout, elles avaient peur. Peur de s'en aller par peur du conjoint. Certains menacent de les tuer. D'autres menacent de se suicider. Tous se donnent des airs de victimes.

Alors les femmes subissent, subissent, subissent. Leurs enfants subissent aussi. En silence, loin des caméras. Jusqu'à ce que ça éclate un beau jour, et que le pire se produise.

Elles sont nombreuses, au Québec, à subir. Plutôt que de lire, ce matin, sur le tueur et sa passion pour l'ébénisterie, j'aurais aimé qu'on parle d'elles», plaide la députée.»

Violence conjugale

Manon Massé aurait aussi souhaité qu’à travers la couverture médiatique, la violence conjugale soit mise en lumière.

«J'aurais aimé qu'on parle des centres d'hébergement pour les femmes victimes de violence, qui n'arrivent pas à répondre à la demande. 41 femmes par jour se font refuser une demande d'hébergement.

J'aurais aimé qu'on parle des centres de femmes et de leur travail de dépistage.

J'aurais aimé qu'on parle de santé mentale, pas juste dans l'urgence, mais sur la durée. 21 000 personnes violentes veulent de l'aide. Ils attendent.

On ne peut pas retourner dans le temps et prévenir la mort d’Élise et de Hugo, sinon, je serais la première à monter dans la machine.

Mais on peut prévenir la violence conjugale si on appelle un chat, un chat. Si on pose les bonnes questions», conclut la députée qui s’est toujours impliquée dans le milieu communautaire.