Des enfants de six ans qui n’ont plus le goût de vivre

Des intervenants doivent intervenir de plus en plus souvent auprès d’enfants de 6 ou 8 ans qui n’ont plus le goût de vivre.

Guylaine Ouimette, présidente de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, observe elle aussi une hausse de la détresse chez les enfants.

«Depuis environ trois ans, on reçoit de plus en plus de jeunes de 6, 8 ou 10 ans qui nous disent que leur vie ne vaut pas la peine d’être vécue [...] On est convaincus que les enfants ne naissent pas avec une détresse dans le cœur. Il y a une crise sociale qui se passe en ce moment», explique-t-elle.

Les écrans, qui nuisent au sommeil, à l’activité physique et aux relations humaines, font forcément partie du problème, tout comme le rythme de vie effréné de nombreuses familles, selon Mme Ouimette.

«Si on n’a pas de temps pour s’asseoir avec son enfant, pour dialoguer et connecter cœur à cœur, on ne peut pas défaire les nœuds qui les habitent en dedans. Tout va trop vite. C’est important qu’on s’arrête, qu’on prenne le temps de les écouter, qu’on soit présent à 100%», dit-elle.

«Cette culture de vitesse, de performance, de manque de temps et de personnalité, c’est anti-humain. C’est complètement insoutenable, ce mode de vie là, ajoute Mme Ouimette. Il faut que, chaque jour, on s’assure de prendre du temps pour se connecter réellement avec son enfant.»