Deux belles journées avant le retour de la pluie

Les journées de vendredi et de samedi s’annoncent ensoleillées tandis que celle de dimanche sera rythmée par la pluie. Les températures seront légèrement au-dessus des normales de saison pour les prochains jours.

La journée de vendredi sera belle pour la majorité des secteurs. Quelques nuages seront encore présents sur l’est de la province avec toutefois des éclaircies. A Montréal comme à Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un mercure qui affichera respectivement 11°C et 8 °C en après-midi.

Le soleil sera présent tout au long de la journée de samedi, à l’exception de la région du Saguenay et du Lac-Saint-Jean où de la pluie pourrait tomber en après-midi. A Montréal et à Québec, le ciel sera ensoleillé et il fera 12 °C et 9 °C.

Dimanche, un système dépressionnaire va toucher le Québec et apporter des vents et des précipitations sur l’ensemble de la province. Montréal et Québec ne seront pas épargnés par la pluie, le mercure affichera 10 °C et 7 °C dans ces deux villes.

D’importantes accumulations sont attendues et la pluie devrait se poursuivre jusqu’à lundi sur certains secteurs.

Au cours de la semaine à venir, qui s’annonce tout aussi mitigée, les températures demeureront au-dessus des normales de saison.