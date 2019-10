Diabète de type 1: Max Domi lance un fonds

L’attaquant du Tricolore Max Domi a annoncé vendredi qu’il lançait un fonds pour venir en aide aux Canadiens atteints de diabète de type 1.

Lui-même atteint de cette maladie, Domi s’est associé à la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile dans sa démarche. Il publiera également un livre, intitulé «No Days Off: My Life with Type 1 Diabetes and Journey to the NHL», pour raconter son histoire. Le lancement de l’ouvrage aura lieu mardi.

Une partie des profits tirés de la vente du livre sera investie dans le fonds. Une séance de signature pour 500 personnes sera organisée par les Canadiens de Montréal le 10 novembre prochain, à la boutique du Centre Bell. Une portion des revenus générés par l’évènement sera également investie dans le fonds.

«Je veux faire tout ce qui est en mon possible pour rendre la vie des Canadiens atteints de diabète de type 1 meilleure, a indiqué le joueur de 24 ans par voie de communiqué.

«J’espère que les jeunes vont lire mon livre et sentir qu’ils ne sont pas seuls; qu’ils n’ont pas à être limités par le diabète.»