La Caisse investit en Inde

La Caisse de dépôt et placement du Québec investit en Inde en faisant l’acquisition de débentures convertibles d’une valeur de 250 millions $ US - environ 327 millions $ CAN - du groupe financier et industriel Piramal Enterprises Limited (PEL).

Piramal Enterprises Limited (PEL) se spécialise notamment dans les secteurs des services financiers, du développement et de la fabrication de médicaments, a-t-on précisé vendredi, par communiqué, en rappelant que la Caisse et PEL sont partenaires depuis 2017, alors qu’on avait créé une plateforme de coinvestissement dans le créneau de l’immobilier résidentiel par l’entremise du bras immobilier de la Caisse, Ivanhoé Cambridge.

«Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec Piramal Enterprises Limited, une société dont l’approche en matière de création de valeur cadre bien avec les objectifs à long terme de la Caisse à titre d’investisseur institutionnel mondial», a indiqué Anita M. George, première vice-présidente et chef des Partenariats stratégiques - Marchés en croissance, à la Caisse.

«Cette transaction démontre une fois encore l’engagement de la Caisse d’investir dans différents secteurs de l’économie indienne», a-t-elle ajouté.