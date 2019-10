«La crise climatique m'a fait paniquer» - Jean-François Breau

Éprouvant de l'anxiété face à la crise climatique, Jean-François Breau se fait porte-parole de la 19e Semaine québécoise de réduction des déchets, qui se tient jusqu'au 27 octobre. L'artiste nous parle de son implication, et se confie sur ses projets et sa vie de famille.

Convaincu qu’un simple geste au quotidien peut changer les choses, Jean-François Breau déclare avoir été sensibilisé aux impacts de la crise climatique par son ami Karel Ménard, qui est porte-parole de Zéro Déchet Québec.

«J’ai rencontré Karel il y a un an et demi sur le plateau de ¨Deux filles le matin¨. Lorsqu’il m’a demandé de m’associer à lui à titre de porte-parole de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), je suis entré dans un processus d’apprentissage, dont l’objectif est de réduire ma consommation au maximum. Il faut se rappeler que le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas. De plus, nous sommes tous sensibles aux impacts des changements climatiques, mais nous ne savons pas toujours quoi faire pour les combattre. Voilà pourquoi, jusqu'au 27 octobre, plusieurs activités se tiendront dans des communautés et des villes du Québec afin d’informer et de sensibiliser les gens, et de les inciter à faire des gestes concrets au quotidien dans le but de réduire le plus possible leur production de déchets.»

Pour en savoir plus sur la 19e SQRD et tout ce qui s’y rattache, consultez le sqrd.org.

Gérer son anxiété

Grâce à ses nouvelles habitudes de vie, Jean- François admet qu’il gère mieux son anxiété.

«L’an dernier, j’avais de la misère à dormir et j’avais l’impression de vivre une dépression. La crise climatique m’a fait paniquer. Aujourd’hui, je suis plus positif face à la vie et je sens qu’il n’est pas trop tard pour venir à bout du problème. Le combat n’est pas gagné, mais j’ai décidé de faire partie de la solution et d’agir. Je dors mieux. Toutefois, le fait de voir des gens qui stationnent leur voiture en laissant fonctionner le moteur plus de 10 minutes ravive mon anxiété.»

L’artiste aspire avant tout à offrir un bel avenir à sa fille, Léa, âgée de trois ans et demi. «Je veux le mieux pour elle. Quand elle aura l’âge de comprendre ce qui se passe, je ne veux pas qu’elle se demande pourquoi son père n’a rien fait.»

La famille avant tout

Par ailleurs, Jean-François Breau a sa vie de famille à coeur. «À travers nos horaires peu conventionnels, nous arrivons, Marie-Ève (Janvier) et moi, à instaurer une routine pour notre fille. Par exemple, lorsque Marie-Ève a participé à la tournée ¨Forever Gentlemen¨ cette année, Léa venait avec moi assister aux spectacles. Depuis ce temps, après son bain, Léa fait des spectacles pour papa et maman. Elle nous assoit entre ses poupées, et madame fait son spectacle. On ne la pousse pas vers ça, mais c’est le fun de la voir aller.»

De plus, le couple espère donner un jour un petit frère ou une petite soeur à leur fille. Rappelons, au passage, que Marie-Ève dévoilait, en septembre, sur les ondes de Rythme FM, des difficultés à concevoir un deuxième enfant. «On laisse les choses aller. Ce n’est malheureusement pas nous qui décidons.»

Quoi qu’il en soit, Jean-François Breau a la ferme intention d’épouser l’élue de son coeur des 15 dernières années. «Je voulais faire ça de façon très classique. L’an dernier, j’ai demandé la main de Marie-Ève à son père, et on s’est fiancés à Noël. Nous voulons un mariage intime. Nous n’avons toutefois pas déterminé une date officielle pour l’instant», conclut-il.

À noter que Jean-François Breau collabore à l’émission «On va se le dire», à Radio-Canada, ainsi qu’à l’émission matinale «Jamais trop tôt», à Rythme FM, les jeudis. De plus, le chanteur est en tournée à travers le Québec avec le groupe Salebarbes.