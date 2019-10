La mère écope de 8 ans de détention

La jeune mère de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui a tué son bébé naissant et caché les corps de deux autres poupons issus de grossesses antérieures, qu’elle avait dissimulées à son conjoint, a écopé ce matin de huit ans de détention.

Le juge de la Cour supérieure James Brunton a entériné la suggestion de peine formulée par la Couronne et la défense, même s’il demeure sceptique quant aux possibilités de réhabilitation de l’accusée.

«La Cour est loin d’être convaincue que [madame] n’aura pas recours de nouveau à sa stratégie de mensonge dans l’avenir», a tenu à souligner le magistrat, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Initialement accusée de triple meurtre, la jeune femme a plaidé coupable en juillet dernier à des chefs réduits d’homicide involontaire, de dissimulation des cadavres de deux enfants et de corruption de mœurs.

Celle que, sur ordonnance du tribunal, l’on ne peut nommer, puisqu’elle est aussi la mère d’une fillette de 4 ans, n’a pas souhaité prendre la parole lorsque le juge Brunton lui en a donné l’occasion.

Par contre, la jeune femme pleurait à chaudes larmes dans le box vitré des accusés lors du témoignage de la mère de son ex-conjoint.

Faire entrer le diable

«Je ne sais même pas par où commencer pour raconter comment tu es entrée dans notre famille et tu as détruit nos vies avec tes mensonges constants et ta manipulation. Alors je vais commencer par raconter comment nous t’avons accueillie dans notre maison. Nous t’avons donné l’amour que tu affirmais ne jamais avoir reçu de tes parents, ta famille, tes ex-copains. Nous avons seulement réalisé que nous avions laissé entrer le diable», a illustré la dame en lisant une lettre rédigée en anglais.

«Pour l’instant, nous prenons un jour à la fois. Ma plus grande peur, maintenant, est le jour où tu seras relâchée, sachant que tu répandras encore ton poison», a continué la grand-mère.

Le père des enfants a quant à lui livré un témoignage chargé d'émotion.

«Elle est un danger pour la société et elle le sera toujours. Elle n’est pas violente, ce n’est pas une abuseuse, elle est bien pire. Elle est une menteuse et une manipulatrice», a laissé tomber l’homme avant que le juge Brunton ne l'interrompe pour lui demander de ne pas s’adresser directement à son ex-conjointe.

L’accusée de 29 ans a été arrêtée le 1er novembre 2017 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Basses-Laurentides.

Quelques semaines plus tôt, la jeune mère s’était présentée à l’hôpital de Saint-Eustache pour faire soigner une hémorragie vaginale.

La chirurgienne qui s’était occupée d’elle avait rapidement constaté que sa patiente venait d’accoucher, ce que cette dernière niait fermement.

Alertés par le personnel médical, les policiers de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes s'étaient présentés au domicile de l’accusée à la recherche d’un fœtus.

Cadavres au sous-sol

Le dossier avait finalement été transféré à la Section des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, qui avait fait une découverte troublante en fouillant le sous-sol de la résidence.

En plus du nouveau-né décédé, retrouvé emmailloté dans un drap à l’intérieur d’une marmite, les enquêteurs avaient trouvé les cadavres de deux autres bébés, dissimulés dans des sacs de plastique laissés dans une cuve de lavage. Le premier était squelettique alors que le second était en état de putréfaction.

Ils seraient issus de grossesses distinctes, remontant à une période comprise entre décembre 2014 et février 2017.

Menteuse

Les policiers ont pu établir que le père des enfants n’était pas au fait de la présence des petits corps dans son sous-sol, ni même des grossesses de sa conjointe.

«La preuve démontre de multiples façons que l’accusée a menti une grande partie de sa vie sur de nombreux sujets», peut-on lire dans le résumé des faits déposé à la cour.

La jeune mère, toutefois, ne souffrirait pas de trouble psychiatrique comme la mythomanie, selon un médecin qui l’a évaluée pendant le processus judiciaire.

«Cependant, comme les difficultés de madame semblent plutôt émaner des caractéristiques de son mode de fonctionnement général, on peut entretenir l’espoir qu’elle pourra améliorer [celles-ci] en participant à une démarche thérapeutique spécifique s’adressant aux troubles de personnalité», a conclu le Dr Sylvain Faucher dans son rapport.

«C’est important de laisser ma cliente tenter à tout le moins le processus. Le médecin semble optimiste. Dans ce sens-là, je pense que c’est encourageant pour l’avenir», a commenté Me Julien Archambault, qui défend la jeune mère avec Me Catherine Ranalli.

«Le risque de récidive était, d’après le rédacteur du rapport, moins élevé, compte tenu qu’on n’était pas dans un cas de trouble de personnalité diagnostiqué», a quant à elle dit aux médias Me Caroline Lafleur, de la Couronne.

Vu la détention préventive de l’accusée, il lui reste environ cinq ans à passer derrière les barreaux.