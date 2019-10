Les consommateurs reviennent sur la rue Principale à Magog

Six mois après avoir entrepris l'imposant chantier du centre-ville de Magog, on commence à voir la lumière au bout du tunnel dans cette municipalité de l'Estrie prisée par les touristes. Le va-et-vient revient sur la rue Principale et les commerçants retrouvent le sourire.

L'artère commerciale demeure fermée à la circulation automobile, mais elle est néanmoins beaucoup plus accessible, au grand plaisir des commerçants qui avaient hâte que les caisses se remettent à sonner.

«La fin de semaine, les touristes sont de retour, et il était temps. La rue est magnifique, mais je ne vous cacherai pas que le mois de juillet a été particulièrement difficile», a confié Alain Vanden Eynden de la Chocalaterie Vanden Eynden.

La Ville a lancé en avril le projet de revitalisation du centre-ville au coût de 12 millions $. L'accessibilité aux commerces a fait tourner les affaires au ralenti.

Au terme de ce chantier majeur, la Ville aura remporté son pari: aucun dépassement de coût et respect de l'échéancier.

«Au début, l'argent me fatiguait, mais là, la vie est belle», s'est exclamé un passant au large sourire.

Les dernières étapes de ce projet de revitalisation de 12 millions $ se feront au printemps prochain. Asphaltage, aménagement paysager, mobilier urbain et, surtout, les poteaux électriques seront retirés pour donner la touche finale au nouveau visage du centre-ville.