Martine Ouellet, en critiquant la campagne du Bloc québécois d’Yves-François Blanchet, se comporte comme une souverainiste armée d’un pistolet et qui tire sur ses alliés, déplorent les analystes de «La Joute».

Pour Mathieu Bock-Côté, le mouvement souverainiste doit cesser de faire le procès de ses victoires et accepter les détours plutôt que de foncer droit dans un mur. «Il y a quand même des limites à croire que c’est en échouant sans arrêt qu’on va finir par réussir», lance-t-il.

«Faire l’indépendance, ça ne consiste pas simplement à répéter “souveraineté”, “souveraineté”, “souveraineté” à la manière d’un prêcheur dans le désert, poursuit-il. Ça consiste à jouer les intérêts du Québec de la manière la plus efficace possible pour amener les Québécois à se recentrer sur leur destin national et à se recentrer sur leurs intérêts.»

De son côté, Stéphane Bédard estime que Martine Ouellet dresse un constat tout simplement erroné de son passage au Bloc, elle qui affirme que le parti avait le vent dans les voiles avant la «campagne de sabotage» dont elle se dit victime.

«Il y avait le feu partout et à la fin il y avait de l’eau jusqu’au toit. Et elle nous dit que tout allait bien... Tant sa prémisse que sa conclusion, qui est que le Bloc a fait une mauvaise campagne, ne tiennent pas debout», dit-il.

Pour Yves-François Blanchet, ajoute-t-il, cette critique de Martine Ouellet est en fait un avantage. «Il peut dire “regardez ce qu’on a évité” et aller vers l’avenir.»

«On entend quelqu’un qui se promène avec un pistolet ou une arbalète et qui tire dans le dos de ses collègues ou de ses alliés, dénonce en conclusion Mathieu Bock-Côté. Il y a une autre manière d’être souverainiste que de faire le procès de la victoire d’un parti qui, par ailleurs, demeure souverainiste.»

