Pierre Nantel ne regrette rien

Candidat défait dans Longueuil–Saint-Hubert, Pierre Nantel ne regrette pas son aventure avec le Parti vert. Après deux séjours à la Chambre des communes sous la bannière néodémocrate, l’homme politique continue de croire qu’il a fait le bon choix en fonction de ses convictions.

Invité pour une discussion postélectorale sur le plateau de Mario Dumont, vendredi, Pierre Nantel a admis qu’il avait accepté les risques de se présenter pour un parti qui n’était encore jamais parvenu à faire élire un seul député en sol québécois.

«C’était clairement un choix de mettre de l’avant la crise climatique, de mettre de l’avant une approche non partisane. Ça faisait plus d’un an que je parlais de ça», explique-t-il.

L’ancien néodémocrate, qui n’était plus heureux au sein de son ancien parti, a également flirté avec le Bloc québécois avant de jeter son dévolu sur la formation d’Elizabeth May. Malgré le retour en force du Bloc à la Chambre des communes et le fait que ses chances de réélection auraient été excellentes avec ce parti, Pierre Nantel ne regrette pas du tout son aventure avec les Verts.

«Ça fait des années que je dis que le Bloc allait remonter, mais je ne regrette pas du tout. C’est sûr que je regrette de ne plus représenter les gens de Longueuil–Saint-Hubert, mais pour moi, l’enjeu numéro un, maintenant, c’est celui de la crise climatique.»

Le nouveau député bloquiste de Montarville, Stéphane Bergeron, lui, aurait bien aimé voir M. Nantel à ses côtés au Parlement.

«Ce qui est dommage, c’est que si Pierre avait porté les couleurs du Bloc québécois, qui a une plateforme environnementale assez costaude, il aurait eu de nouveau une voix sur la place publique. Moi je trouve ça très dommage, mais, enfin, c’est son choix», a indiqué celui qui était également un invité de la discussion.

Plus que jamais, Pierre Nantel demande aux députés fédéraux de travailler ensemble. Il se laisse même à rêver à une annonce d’un ou une ministre de la Lutte aux changements climatiques avec, derrière, des membres de chacun des partis du Parlement.

«Ce serait fantastique de voir cette situation se produire, dit-il. J’espère, et je l’ai dit à [Steven] Guilbault, qu’il se fera l’apôtre d’une approche non partisane parce qu’au niveau du climat, c’est là qu’on est rendu.»