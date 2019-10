De passage à l'émission de Denis Lévesque cette semaine, sur les ondes de LCN, la comédienne Jacynthe René s'est expliquée à propos de la poursuite à laquelle fait face son entreprise, Maison Jacynthe.

Au-delà du fait qu'elle se retrouve devant la justice, la femme d'affaires déplore les attaques personnelles qu'elle reçoit quotidiennement.

«[...] Y'a plein de confusion et d'erreurs que j'ai relevées [dans le rapport d'enquête], donc on verra à ce moment-là au procès. Quand on parle de Maison Jacynthe, ou de Jacynthe, parce que ça m'influence beaucoup, ma crédibilité aussi, j'aimerais ça qu'on arrête de penser controverse. J'aimerais ça qu'on pense à l'actrice. Je viens de faire deux séries extraordinaires», s'est-elle désolée.

Lorsque l'animateur l'a questionnée à savoir si tout cette affaire avait des répercussions sur sa carrière, Jacynthe René a répondu sans hésiter par l'affIrmative.

«Ben oui! Absolument! Ça a un effet sur tout. Sur ma vie familiale, sur tout! J'aimerais ça qu'on pense à la mère, qui a fondé une école alternative il y a 10 ans - je suis toujours un peu dans l'alternatif -, qui a fondé un camp merveilleux pour les enfants. J'aimerais ça qu'on pense à la fermière qui voit à l'agriculture durable. [...] Je fais valoir toutes ces idées-là qui font du bien à la planète. [...] J'aimerais ça qu'on pense à la femme d'affaires...», explique-t-elle.

Le procès dans lequel est impliquée Jacynthe René aura lieu en novembre.