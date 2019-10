Près de 16 millions de passagers à Montréal-Trudeau depuis le début de l’année

Le nombre de passagers qui sont passés par l’Aéroport international Montréal-Trudeau depuis le début de l’année a fait un bond de près de 5%, pour atteindre 15,7 millions de voyageurs.

Selon Aéroports de Montréal (ADM), le trafic de passagers est en forte progression, surtout dans le secteur international, qui a augmenté de 7% au troisième trimestre seulement, alors que six millions de passagers ont transité par Montréal-Trudeau.

Le secteur transfrontalier a aussi contribué à la croissance du trafic de passagers dans la métropole.

ADM a précisé par communiqué que le secteur domestique a en revanche enregistré «une légère décroissance» durant cette période.

Les mouvements aériens ont diminué de 1,3 % au troisième trimestre (-1,2 % au cours des neuf premiers mois de 2019), ce qui fait dire à ADM que le nombre de passagers dans chaque vol a augmenté.

ADM, qui a dévoilé ses résultats financiers du troisième trimestre, vendredi, a parlé d’une excellente saison chaude au chapitre du trafic de passagers.

«Les neuf premiers mois de l’année affichent d’excellents résultats. L’ajout de nouvelles destinations prisées au départ de YUL, telles que Vienne et Bordeaux, et l’engouement des touristes envers les charmes de la métropole ont contribué à l’augmentation du trafic de passagers. YUL a connu une saison estivale très occupée avec plus de deux millions de passagers accueillis par mois en juillet et en août 2019», a dit Philippe Rainville, PDG d’Aéroports de Montréal.