Répression contre le trafic de cannabis illicite : deux personnes arrêtées lors d’une perquisition à Saint-Jérôme

Un homme et une femme arrêtés jeudi soir lors d’une opération policière en matinière de stupéfiants ont été formellement accusés en après-midi vendredi au palais de justice de Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

Vincent Belley, un homme de 25 ans et Katia Tellier, 34 ans, tous les deux de Saint-Jérôme, ont été arrêtés lors d’une perquisition effectuée dans une résidence de Saint-Jérôme où «une importante quantité de stupéfiants à savoir du crack, de la cocaïne et des méthamphétamines, de l’argent, ainsi que deux armes prohibées, de type pistolet et revolver, ont été saisis», a indiqué le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme dans un communiqué.

Belley et Tellier «font face à plusieurs accusations en rapport au trafic de stupéfiants, possession en vue d’en faire le trafic et d’infractions reliées à la possession d’armes prohibées et à autorisations restreintes», a mentionné la police, soulignant que les deux resteront détenus jusqu’à leur enquête sur remise en liberté, lundi.

«C’est à la suite d’informations du public qu’une enquête a débuté, en lien avec les activités d’un réseau de trafic de stupéfiants sur le territoire de Saint-Jérôme, que l’équipe ACCÈS Cannabis du SPVSJ a perquisitionné une résidence de la rue Brière, incluant trois véhicules», a expliqué le service de police. Au total, une quinzaine de policiers et enquêteurs du SPVSJ ont participé à l’intervention.»

Le SPVST a souligné que cette opération a été réalisée dans le cadre d’une action concertée mise en place à l’automne 2018 par le gouvernement du Québec et coordonnée par le ministère de la Sécurité publique visant à «intensifier la répression d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, et particulièrement chez les jeunes».