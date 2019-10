TikTok: une méfiance justifiée selon un expert en marketing numérique

La demande des sénateurs américains d’étudier les menaces que pourrait poser l’application chinoise TikTok a attiré l’attention sur un des médias sociaux préférés des jeunes adolescents partout dans le monde. Pour le spécialiste en marketing numérique, Philippe R. Bertrand, la méfiance face à TikTok est justifiée.

«Pour télécharger l’application, tu dois donner ton nom, ton prénom, ton courriel, ton lieu de résidence, explique l’expert. Ça devient, pour un service étranger d’espionnage, assez intéressant parce qu’on est capable de relier ton nom avec ton visage. Tu mets des photos et des vidéos de toi-même, c’est ça qui devient très dangereux.»

Lancée sur le marché chinois en 2016, l’application est un succès planétaire qui a déjà conquis plus de 150 marchés. Elle est maintenant adaptée en 75 langues et compte plus d’un milliard de téléchargements, dont 100 millions seulement aux États-Unis.

La facilité avec laquelle TikTok permet de créer des vidéos amusantes avec effets spéciaux et musique explique la popularité extrêmement rapide de l’outil, spécialement auprès des enfants et des adolescents qui ont déjà une dextérité certaine avec ce genre de logiciel.

«C’est une application qui vise les jeunes, qui est pour les jeunes, soutient Philippe R. Bertrand. C’est rendu le poste de télévision des jeunes.»

Malgré le battage médiatique plutôt négatif des dernières semaines, l’expert en marketing numérique ne croit pas que l’existence de TikTok soit menacée, au contraire.

«La Ligue nationale de football (LNF) a fait une entente de millions de dollars pour y mettre du contenu exclusif. Donc, quand les marques commencent à l’utiliser, c’est juste que ça va augmenter.»

Voyez l’entrevue complète accordée à Cindy Royer dans la vidéo ci-dessus.