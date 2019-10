Un chasseur tué par le cerf qu’il venait d’abattre

Un homme de l’Arkansas est mort après un accident de chasse cette semaine.

Selon les autorités, Thomas Alexander aurait été mortellement blessé par un cerf qu’il venait d’atteindre par balle.

«Je travaille pour le Département de la faune depuis plus de 20 ans et c’est l’une des choses les plus étranges que j’ai vues», a fait savoir à CNN le porte-parole de l’organisation, Keith Stephens.

«Je ne sais pas combien de temps cela a pris, mais à un moment donné, le chasseur s’est approché de l’animal pour voir s’il était mort. Apparemment il ne l’était pas», a-t-il continué.

L’homme de 66 ans, qui chassait seul à Yellville, a réussi à contacter ses proches qui ont appelé les secours.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital le plus proche où il a succombé à ses blessures.

Selon le Département de la faune, la cause de la mort n’a pas été formellement établie. Elle pourrait avoir été causée par les blessures perforantes, mais aussi par une crise cardiaque.

«Aucune autopsie n’a été demandée. Il ne sera donc jamais possible de savoir ce qui s’est vraiment passé», a précisé M. Stephens.

Les autorités de l’Arkansas ont profité de ce drame pour rappeler qu’il est important d’attendre au moins 30 minutes pour approcher d’un animal que l’on vient d’abattre.