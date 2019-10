Un tournant majeur pour Beenox

En participant à la version remastérisée du jeu vidéo Call of Duty: Modern Warfare, le studio Beenox de Québec fait son entrée dans l’univers des grandes productions mondiales de calibre triple A.

«On passe à un autre niveau. C’est une nouvelle étape pour Beenox. C’est un tournant majeur pour nous. C’est la consécration», a indiqué le codirecteur de Beenox, Thomas Wilson, lors d’un point de presse lundi dans la capitale.

Le jeu Call of Duty: Modern Warfare Remastered, qui sera lancée le 4 novembre prochain partout dans le monde, se veut le plus important projet jamais réalisé à Québec par Beenox.

Cette nouvelle franchise de Call of Duty: Modern Warfare d’Activision a nécessité des mois de production impliquant plusieurs studios associés de la multinationale du jeu dont celui de Beenox.

À Québec, des centaines d’employés de Beenox ont travaillé sur le projet, a précisé M. Wilson.

«Spécifiquement, notre rôle a été de s’occuper du développement de la version PC, et également de travailler au support du clavier et de la souris pour les versions sur consoles», a-t-il expliqué, en précisant que ce jeu avait la particularité d’être inter-plateforme.

Ce dernier a confirmé que le studio de Beenox sera dorénavant «impliqué» au développement de la franchise Call of Duty.

«Ce sont de très bonnes nouvelles. On est officiellement attitré à la franchise Call of Duty. On met tout notre focus là-dessus. On est toujours en période d’embauche», a fait valoir le codirecteur de Beenox à Québec.

Pour le maire de Québec, Régis Labeaume, cette participation d’un studio de la capitale à une production de calibre mondiale démontre tout le potentiel de l’industrie du jeu vidéo à Québec.

«Tout cela confirme que l’on est compétitif avec les autres villes», a-t-il fait valoir.

Jeu attendu

Cette nouvelle version remastérisée du jeu Call of Duty: Modern Warfare est l'une des sorties les plus attendues de l'année.

Jusqu’à présent, la multinationale américaine a écoulé plus de 250 millions d’exemplaires de la franchise et de ses nombreuses versions.

Depuis 10 ans, la franchise Call of Duty a généré des recettes de plus de 15 milliards $.

Le nouveau jeu

Call of Duty: Modern Warfare Remastered sera disponible le 4 novembre avec certains éditions du jeu Call of Duty: Infinite Warfare sur les plateformes PlayStation 4, Xbox One et PC.