Une greffe historique pour la victime d’un chauffard ivre

Il y a six ans, un tragique accident de voiture laissait un homme complètement défiguré et brûlé au troisième degré sur plus de la moitié de son corps.

Robert Chelsea, qui s’était garé en bordure d’une route de Los Angeles après avoir eu des ennuis mécaniques, a été happé violemment par un chauffard en état d’ébriété, créant un immense brasier destructeur.

En mai 2018, le patient aurait pu recevoir une transplantation faciale, mais a décliné l’offre. C’est que la peau du donneur était beaucoup plus pâle que la sienne, lui qui est noir.

Robert Chelsea donc patienté une année de plus dans ce corps et ce visage aux souffrances innommables.

«L'attente pour obtenir un donneur était plus longue que celle des précédents greffés du visage, en raison des efforts déployés pour trouver une correspondance qui conviendrait au teint de M. Chelsea», a expliqué le Brigham and Women's Hospital de Boston dans un communiqué.

Les médecins ne voulaient pas créer une «mosaïque» de couleurs et de textures sur le visage du patient, explique le Dr Bohdan Pomahac qui a dirigé l’équipe de spécialistes derrière cette transplantation.

En juillet dernier, Robert Chelsea est devenu le premier patient noir à recevoir une greffe faciale complète, mais aussi le plus vieux, à 68 ans. Selon l’établissement, un autre patient noir avait reçu, en 2007, à Paris, une greffe partielle du visage.

Robert Chelsea a subi une trentaine d’opérations avant de pouvoir recevoir sa transplantation faciale tant espérée. La greffe a nécessité 16 heures et le travail d’une équipe formée de 45 médecins, infirmières, anesthésistes et chercheurs.

Cette semaine, après des semaines de convalescence, le patient a pu retourner chez lui, à Los Angeles.

«Que Dieu bénisse le donneur et sa famille qui ont choisi de faire don de ce précieux cadeau et de me donner une seconde chance», a déclaré le patient dans un communiqué.

«Les mots ne peuvent décrire comment je me sens. Je suis submergé de gratitude et je me sens très heureux de recevoir un tel cadeau», a ajouté l’Américain.

Robert Chelsea espère que son histoire fera réfléchir les gens, surtout les Afro-Américains, et les incitera à signer leur carte de don d’organes.

«Il y a trop de gens qui pourraient mener une vie normale en recevant [des organes et des tissus] des autres», a conclu le patient.

Robert Chelsea est devenu le 15e patient à recevoir une transplantation faciale aux États-Unis.