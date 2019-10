20 000 $ à celui qui survit 10 h dans une maison hantée

Une entreprise américaine offre 20 000 $ US à celui qui tiendra dix heures dans l’un de ses deux manoirs «hantés».

Encore personne n’a mis la main sur la cagnotte de McKamey Manor, situé à Summertown, au Tennessee et Huntsville, en Alabama, qui mène la vie dure aux émotions des candidats.

Dans les vidéos fournies sur le site officiel, on peut voir les participants les yeux bandés, trempés de faux sang, se faire hurler dessus par des acteurs et même enfermés dans de congélateurs. La vidéo montre aussi des gens pleurer et prier pour sortir, parfois cinq minutes seulement après le début de l'expérience.

Le site indique que les acteurs sont autorisés à entrer en contact avec les participants pendant «cette expérience agressive», mais que les invités ne sont pas autorisés à toucher les acteurs en retour.

Les participants doivent être âgés de 21 ans, ou au moins 18 ans avec l’accord parental, subir un examen médical et d’antécédents judiciaires, ainsi qu’un test de drogue le jour même. Ils doivent aussi avoir une assurance médicale et signer un contrat de plus de 40 pages.

Ils ont également l’obligation créer un mot de sécurité et regarder une vidéo de deux heures avant de participer.

Le propriétaire de la maison, Russ McKamey, a déclaré à la chaîne de télévision floridienne WFLA que les participants ne sont pas autorisés, non plus, à jurer.

«Le manoir est l’endroit le plus extrême au monde, a-t-il ajouté. Personne n’a même pris le temps de démarrer le chronomètre. Avec la nouvelle épreuve mentale, c’est beaucoup plus difficile.»