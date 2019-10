200 000 personnes pour la première «marche des fiertés» à Taïwan

Deux cent mille personnes, selon les organisateurs, ont défilé samedi à Taipei dans une ambiance festive pour leur première «marche des fiertés» depuis la légalisation en mai du mariage pour les couples homosexuels à Taïwan, le premier pays à franchir le pas en Asie.

L'île avait connu déjà les plus importantes «marches des fiertés» dans la région mais la communauté LGBT entendait cette année célébrer cette nouvelle légalisation.

Plus de deux mille couples se sont depuis mariés, dont beaucoup étaient présents aux festivités de samedi, marquées par des déploiements de couleurs arc-en-ciel et de danseurs.

«Je suis très touché car il s'agit de la première parade depuis la reconnaissance des mariages (pour les couples homosexuels) et depuis mon mariage. Je suis très ému que les gens à travers le monde nous rejoignent», s'est félicité Shane Lin, 31 ans, l'un des premiers à s'être marié après l'adoption de la loi.

Taïwan s'est caractérisé cette dernière décennie par des positions de plus en plus libérales sur les droits de la communauté homosexuelle, devenue très vivante à Taipei.

Le sujet n'en a pas moins profondément divisé la société.

Les adversaires de la nouvelle loi ont promis de sanctionner l'actuelle présidente, Tsai Ing-wen, ainsi que les législateurs qui l'ont approuvée, aux élections du 11 janvier où les électeurs désigneront un nouveau président et un nouveau parlement.

Il reste à voir toutefois si cette question influencera l'électorat, en particulier dans les zones rurales et plus conservatrices. La campagne électorale risque en effet d'être davantage dominée par les sujets économiques et les relations avec la Chine.