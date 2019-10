Des chiens policiers parviennent à débusquer 190 kg de cannabis illégal

L’escouade canine du Connecticut mérite une récompense : ses membres sont parvenus à pincer des trafiquants qui transportaient près de 200 kilogrammes de cannabis illégal.

«Des policiers ont arrêté un camion sur l’autoroute I-95 aujourd’hui, peut-on lire dans un tweet du service de police du Connecticut. Quand c’est devenu louche, on a appelé les renforts.»

Après avoir reniflé le camion et les alentours, l’escouade canine a alerté les policiers quant à la possible présence de drogues dans le camion U-Haul. Effectivement, 190 kg de cannabis illégal ont été trouvés à bord.

Les policiers ont aussi partagé une adorable photo de l’escouade canine devant son butin.

Le conducteur et le passager ont été arrêtés et accusés de possession de plus d’un kilo de marijuana dans le but d’en faire la revente.