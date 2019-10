La SAQ mise sur la vente de vins à plus de 15$

La Société des alcools du Québec (SAQ) mise beaucoup sur les vins à plus de 15 $ pour mousser ses ventes. À l’inverse, les produits en bas de 10 $ sont en baisse depuis un an sur les tablettes du monopole d’État.

Les données compilées par le site VinQuébec.com font état d’une hausse importante des produits disponibles à plus de 15 $ à la SAQ depuis un an.

Depuis octobre 2018, le nombre de bouteilles de vin de 750 ml disponibles à un prix variant entre 15 $ et 20 $ a augmenté passablement dans les inventaires de la société d’État, passant de 1555 à 1769 produits, en hausse de 13 % sur le site SAQ.com.

En revanche, le nombre de bouteilles de vin offertes à moins de 15 $ n’a pas progressé dans les entrepôts de la SAQ, passant de 774 à 773 produits.

Pour les bouteilles offertes sous les 10 $, le nombre de produits disponibles a plutôt baissé de 17 %, passant de 109 à 90 produits.

« On remarque que la SAQ a tendance à pousser la vente de vins à plus de 15 $. Ils jouent avec l’élastique et ils observent jusqu’où le consommateur est prêt à suivre », note le chroniqueur et éditeur du site VinQuébec.com, Marc-André Gagnon.

Très rentable

Selon ce dernier, la société d’État avait beaucoup travaillé ces dernières années à réintroduire sur ses tablettes des bouteilles de vin à moins de 10 $.

Il faut dire que la vente de produits à plus de 15 $ s’avère très rentable pour la SAQ.

Au dernier trimestre, le panier moyen des achats effectués par les clients en succursale s’est élevé à 48,78 $ comparativement à 47,85 $ pour la même période l’an dernier.

Depuis un an, pour le même litre moyen d’alcool acheté à la SAQ, les clients ont payé en moyenne 50 cents de plus au dernier trimestre, soit 19,10 $ versus 18,60 $ (l’an dernier).

La SAQ s’explique

À la SAQ, on dit toujours porter une attention particulière aux vins à moins de 15 $.

« Il s’agit d’une gamme de prix importante pour une partie de notre clientèle et la SAQ s’assure donc d’offrir une grande variété de produits à petit prix », a souligné hier le porte-parole de la SAQ, Mathieu Gaudreault.

La société d’État soutient que plusieurs gestes ont été posés dans les dernières années afin d’offrir aux Québécois des prix compétitifs.

« Le déploiement de la zone des petits prix en succursales (avril 2017) est une preuve de l’importance qu’a cette catégorie de produit pour la SAQ », a précisé le porte-parole de la société d’État.

Inventaires des bouteilles de vin de 750 ml à la SAQ