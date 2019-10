Le moment où un camion défonce un dépanneur capté sur caméra

Un homme s’est retrouvé derrière les barreaux après avoir embouti avec son camion la devanture du dépanneur d’une station-service de l’État du Michigan.

Les images captées sur une caméra de surveillance permettent de constater la violence de l’impact.

Deux personnes se tenaient à quelques mètres du bâtiment quand le véhicule a démoli la devanture. Heureusement, personne n’a été blessé.

Des images de l’intérieur du commerce témoignent de la destruction causée par le véhicule. On peut aussi y voir le conducteur, un certain William Edmonds, tomber à la renverse en retirant la plaque d’immatriculation de son camion Ford. On le voit ensuite quitter nonchalamment les lieux.

La police a finalement arrêté Edmonds 13 heures plus tard chez lui. Il fera face à des accusations de conduite dangereuse et de délit de fuite.

Selon les autorités, l’homme a mentionné qu’il avait de nouveaux pneus et qu’il voulait les tester en coursant autour des pompes à essence avant de perdre le contrôle le contrôle du véhicule.

Un employé de la station-service a mentionné aux policiers que William Edmonds était un client régulier de l’endroit.