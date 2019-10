Les membres du 1% ont des profils différents selon les pays où ils se trouvent

Le 1 %, qui représente la classe des plus riches de la société, est devenu un concept abondamment cité depuis des années par les économistes, les politiciens et les journalistes, mais, ce qui est dit moins souvent, est que la situation de ces personnes est directement reliée à l’endroit du monde où elles vivent.

L’agence de presse Bloomberg s’est penchée sur cet aspect du phénomène, soulignant notamment que, comme les normes de revenu varient énormément dans le monde, «vous aurez peut-être besoin des revenus combinés de 11 membres du 1 % de l’Inde, un marché en développement, pour égaler [les revenus d’] un seul dans les Émirats arabes unis, riches en pétrole».

Ainsi, selon des chiffres cités par Bloomberg, en Inde, en 2017, pour se situer dans le 1 %, une personne devait gagner plus de 81 000 $ US avant impôts, comparativement à 891 000 $ US pour les gens du 1 % aux Émirats arabes unis.

En comparaison, au Canada, en 2017, le seuil pour faire partie du 1 %, en 2017, était de 190 000 $ US. Aux États-Unis, le seuil était de 478 000 $ US.

La situation des gens du 1 % dépend en outre de ce qui leur reste de leurs revenus. Si à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, par exemple, le taux d’imposition marginal le plus élevé était nul en 2018, il se situait entre 30 et 40 % au Canada, en Inde, aux États-Unis et en Suisse, et tout près de 50 % en France, toujours selon des chiffres avancés par Bloomberg.

Ce que ces gens dépensent diffère aussi d’un pays à l’autre, le coût du luxe et des commodités étant également relatif.

«Ce que vous payez pour une demeure bourgeoise à Los Angeles pourrait ne vous permettre d’acheter qu’un simple appartement charmant à Monaco», selon l’agence de presse.

Ainsi, à Los Angeles, une résidence peut être considérée comme faisant partie du monde du 1 % à partir de 3,8 millions $ US. À Monaco, on parle de 26,4 millions $ US. À Mumbai, en Inde, la valeur d’entrée dans le 1 % est de 600 000 $ US, selon les chiffres présentés par Bloomberg, alors qu’à Vancouver, la seule ville canadienne mentionnée, ce montant est de 1,9 million $ US.