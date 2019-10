Payer pour avoir ses photos d’échographie

Le Centre mère-enfant du CHU de Québec et l’hôpital Saint-François d’Assise font partie des rares hôpitaux au Québec où les futurs parents doivent payer pour obtenir des images échographiques de grossesse.

Jusqu’en novembre 2018, il en coûtait 40 $ à Québec pour recevoir des images échographiques sur CD.

À la suite d’une révision des façons de faire, le prix est passé à 20 $, mais les futurs parents doivent quand même débourser pour avoir une image de la vie à naître, alors que ce n’est pas le cas dans de nombreux autres hôpitaux au Québec.

Des mères comme Marie-Pier (qui préfère taire son nom de famille) s’indignent de cette pratique « déplacée et inconvenante ».

Le CHU de Québec-Université Laval, qui regroupe cinq hôpitaux, a choisi de mettre fin à la gratuité « pour des raisons technologiques » puisque les appareils échographiques en place ne sont pas conçus pour imprimer des images.

« On a fait le choix en 2008 de changer nos échographes et d’aller vers le sans-papier. [...] Certains appareils vont avoir l’imprimante intégrée. D’autres, c’est un module à part. Nous, on n’a pas choisi d’avoir le module d’imprimante », a affirmé Geneviève Dupuis, porte-parole du CHU de Québec.

En échange de 20 $

Pour les futurs parents qui souhaitent avoir quand même un souvenir, la Fondation du CHU de Québec gère les demandes. En échange de 20 $, les photos sont transmises par voie électronique.

« Nous ne sommes pas financés pour offrir ce service-là », a poursuivi Mme Dupuis.

Avant l’an dernier, les images étaient gravées sur un CD et vendues au coût de 40 $. Maintenant, elles sont transmises par voie électronique au prix de 20 $.

Au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), où on dénombre plus de 2600 accouchements par année, la direction a choisi de maintenir la gratuité de ce service « qui est apprécié des patientes ». Les moyens technologiques utilisés ne semblent pas poser de problème.

« Tous nos appareils d’échographie obstétricale offrent la fonction d’impression », a mentionné Lucie Dufresne, conseillère en communications au CHUM.

Jouer avec les sentiments

Quoi qu’il en soit, pour Marie-Pier, qui a perdu un bébé à 21 semaines de grossesse en 2015, le CHU de Québec « joue avec les sentiments des gens afin de remplir les coffres de la Fondation ».

Comme il est interdit de prendre des photos ou des images vidéo lors des échographies, les futures mamans n’ont pas d’autres choix que de payer si elles veulent obtenir ces précieux souvenirs.

Dans le cas de Marie-Pier, ces photos auraient été un élément de réconfort, mais elle y a renoncé à l’époque à cause du prix.

« J’aurais aimé avoir ce petit souvenir pour me dire que ce bébé-là a existé », a-t-elle partagé au Journal.

Coûts pour les photos d’échographie et nombre de naissances

(Par établissement, pour 2018-2019)

Centre mère-enfant du CHUL

20 $ | 3596 naissances

Hôpital Saint-François d’Assise

20 $ | 3924 naissances

Centre mère-enfant du CHUM

Gratuit | 2614 naissances

Hôpital Sainte-Justine

Gratuit | 3447 naissances

Hôpital de Chicoutimi

Gratuit | 1353 naissances

Hôpital de Lévis

Gratuit | 1956 naissances

Hôpital de Saint-Georges de Beauce

17,80 $ | 679 naissances

Hôpital de Sept-Îles

Gratuit | 480 naissances

Hôpital de Rimouski

Gratuit | 702 naissances

Hôpital de la Cité-de-la-santé de Laval

Gratuit | 3680 naissances

Hôpital Royal Victoria

10 $/photo | 3351 naissances

Source : Compilation Le Journal, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et CHU de Québec-Université Laval

De l’argent qui sert à payer de la formation

L’argent qui est amassé par la vente des images échographiques par le CHU de Québec-Université Laval, via sa fondation, est utilisé entre autres pour financer la formation continue des technologues en radiologie œuvrant en obstétrique.

Cette pratique a rapporté 25 300 $ net dans les coffres de la Fondation du CHU de Québec en 2017-2018, et 27 200 $ en 2018-2019, une année de transition marquée par le changement de prix, alors que près de 1625 femmes ont fait la demande pour obtenir des photos.

Manipulation des fichiers

« Jusqu’à maintenant, on avait une personne dont le quart de son temps était occupé à faire cela. Maintenant, avec la nouvelle plate-forme qui est extrêmement populaire, les gens apprécient le service. On est rendu à 50 % ou 60 % du temps de la personne qui ne fait que cela dans sa journée. On n’est pas financé pour faire ça. Le coût sert à financer la personne qui va donner le service », a expliqué Geneviève Dupuis, porte-parole du CHU de Québec-Université Laval.

En plus de supporter une partie des coûts de la formation continue pour les technologues en radiologie qui travaillent en obstétrique, les sommes servent aussi à payer la formation aux autres « professionnels de la santé du service d’obstétrique-gynécologie du CHU », nous a-t-on communiqué.

Frais accessoires

Les photos d’échographie de grossesse ne sont pas considérées comme des frais accessoires par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS).

« Les frais accessoires représentent le paiement exigé d’une personne assurée pour un service médicalement requis, ce qui n’est pas le cas d’une photo d’échographie qu’une personne voudrait conserver comme souvenir », a affirmé Noémie Vanheuverzwijn, porte-parole au MSSS.

Selon Mme Dupuis, le CHU est en démarche actuellement pour trouver un partenaire financier afin de réduire les coûts associés à ce service.

« On est ouvert à diminuer les coûts, si on trouve un partenaire », a-t-elle indiqué.