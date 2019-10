Au Liban, six blessés dans des heurts entre manifestants et l'armée

Au moins six personnes ont été blessées samedi, dont certaines grièvement, dans des heurts entre des manifestants et l'armée près de la ville de Tripoli, dans le nord du Liban, a indiqué l'Agence nationale de l'information (ANI).

Interrogée par l'AFP, une source médicale sur place a confirmé «plusieurs blessés» sans être en mesure d'en préciser le nombre.

Des échauffourées ont éclaté dans l'après-midi dans la localité de Beddaoui, à cinq km de Tripoli, alors que l'armée tentait de débloquer l'autoroute reliant le nord du pays à la frontière syrienne.

«Six personnes ont été blessées (...) dont certaines sont dans un état grave», selon l'ANI, qui fait de l'"arrestation de plusieurs" manifestants par les militaires.

L'armée a affirmé, dans un communiqué, que les manifestants avaient «jeté des pierres et lancé des pétards» sur les soldats. «L'armée a alors été contrainte de tirer en l'air et (...) des balles en caoutchouc», a-t-elle précisé, faisant état de «blessés» parmi les manifestants et les soldats.

Le Premier ministre Saad Hariri a appelé à une «enquête immédiate» lors d'un entretien téléphonique avec le commandant en chef de l'armée, selon son bureau de presse. «Il a insisté sur la nécessité de respecter la liberté d'expression pacifique».

Dans la soirée, un rassemblement regroupant des milliers de personnes se poursuivait sans incident à Tripoli, ainsi qu'à Beyrouth et dans plusieurs autres villes.

Le pays connaît depuis le 17 octobre un mouvement de protestation sans précédent contre la classe dirigeante, accusée de corruption et d'incompétence, ayant paralysé l'activité économique et condamné plusieurs axes routiers, bloqués par les manifestants.

Plus tôt dans la journée, l'armée et la police avaient fait part de leur volonté «d'ouvrir les principaux axes routiers à travers le pays (...) sans avoir recours à la force», a assuré à l'AFP un porte-parole de l'armée.

Le pays est quasiment paralysé depuis dix jours, avec la fermeture des banques, des écoles, des universités et de nombreux commerces.