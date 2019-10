Somnambule, elle est acquittée de conduite avec les facultés affaiblies

Ignorant que sa prise de somnifère pouvait la plonger dans un épisode particulier de somnambulisme, une automobiliste a été acquittée vendredi de conduite avec les facultés affaiblies.

Le 5 février 2016, en soirée, un automobiliste remarquait sur l’autoroute la conduite hors norme de Diane Trottier, avec qui il évite plusieurs collisions.

Alors qu’elle s’engage dans une sortie, sa voiture heurte la bordure de béton, s’y hisse, effectue un saut d’un mètre avant de retomber dans la rue.

Pneus arrachés

Selon les faits relatés par la juge Johanne Roy, l’impact est tel que deux pneus sont arrachés. Le véhicule poursuit sa route sur les jantes.

Le témoin contacte le 911 et suit la conductrice, qui louvoie toujours et évite à répétition des collisions, avant de prendre une autre sortie pour s’immobiliser dans un stationnement commercial.

Les policiers arrivés sur les lieux, Diane Trottier est arrêtée et accusée de conduite avec les facultés affaiblies. Elle collabore avec les autorités, contacte son avocat et se soumet à l’alcootest. Elle présente une fois et demie la limite d’alcoolémie permise dans le sang.

Intoxication involontaire

Son avocat, Me Vincent Montmigny a soumis une défense d’intoxication involontaire. Avant sa conduite erratique, sa cliente avait absorbé trois verres de gin et un comprimé d’Imovane, le double de ce qu’elle prend à l’habitude.

Elle n’avait aucun autre projet que celui d’aller se coucher ce soir-là, a-t-elle témoigné au moment du procès. Elle dit n’avoir d’ailleurs aucun souvenir du départ de sa résidence ni de sa conduite. Sa mémoire lui revient à partir du moment où elle a immobilisé sa voiture.

Mme Trottier déclare n’avoir reçu aucune mise en garde quant à la prise de l’Imovane, prescrit en 2014 et consommé en cas de besoin. Elle soutient n’avoir jamais eu d’effets secondaires liés au médicament et ne pas être somnambule.

Dissociation

En défense, un psychiatre a fait état d’épisodes de dissociation suivant la prise d’alcool et d’Imovane. Le professionnel a d’ailleurs cessé de prescrire ce médicament, en 2016.

Un expert en pharmacologie a quant à lui témoigné, indiquant qu’il a su, en 2015, que des comportements somnambuliques complexes — tel que la conduite d’une voiture en dormant, suivi d’une amnésie — étaient observés chez des consommateurs d’Imovane.

« La preuve empêche de conclure hors de tout doute raisonnable que Mme Trottier aurait dû connaître le risque de somnambulisme lié à la prise du médicament », tranche la juge Roy, qui conclut non pas à un état d’intoxication causée par l’alcool et le médicament, mais plutôt à une période de dissociation associée au somnambulisme, entre le moment où Diane Trottier a quitté son domicile, jusqu’à ce qu’elle s’immobilise.