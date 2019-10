Un homme en détresse activement recherché par les autorités

La Régie intermunicipale de police Roussillon demande l’aide de la population afin de localiser un homme de 25 ans de Candiac porté disparu depuis vendredi soir.

Steven Gingras a été vu pour la dernière fois vers 22 h, vendredi, alors qu’il quittait son domicile en voiture.

Le service de police a publié un communiqué samedi disant rechercher cette personne «pour vérifier son état de santé». «Il est connu pour avoir déjà tenu des propos suicidaires dans le passé. Sa famille s’inquiète et demande de ses nouvelles.»

Steven Gingras mesure 1,75 m et pèse 60 kg. Il a les yeux bleus, les cheveux châtains courts d’un côté et plus long de l’autre, et porte souvent une casquette, un manteau et des souliers noirs.

Une opération de recherche a été organisée ce samedi, notamment, à Sainte-Catherine, près du fleuve Saint-Laurent, afin de le retrouver. L’unité des enquêtes de la Régie intermunicipale de police Roussillon, un maître-chien, des plongeurs et l’hélicoptère de la Sûreté du Québec y ont participé, de même que des pompiers de Candiac-La Prairie.

«Son véhicule Mazda 3 2017 blanc a été retrouvé près du pont Brébeuf à Sainte-Catherine, a mentionné la police dans son communiqué. Le manteau et la casquette de M. Gingras ont aussi été retrouvés près du pont Brébeuf. Son cellulaire était dans sa poche de manteau.»

La police demande à quiconque aurait des informations permettant de localiser le jeune homme de communiquer avec le lieutenant en devoir au 450 638-0911, poste 600. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon confidentielle via l’organisme Échec au crime au 1-800- 711-1800 ou d’effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.